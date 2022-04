In Fürfeld sollte ein Block mit 24 Wohnungen entstehen. Doch dem will die Stadt mit einer Anpassung des Bebauungsplans einen Riegel vorschieben. Foto: Dezort

Bad Rappenau. (fsd) Mehrheitlich hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung sogenannte Bebauungsaufstellungsbeschlüsse für die Bebauungspläne "Seegarten 1. Änderung" in Fürfeld und "Brechloch 2. Änderung" gefasst. Zudem stimmte das Gremium mit Bezug auf Fürfeld auch einer Änderungssperre zu. Hintergrund für die Entscheidungen sind Bebauungspläne, die bereits mehrere Jahrzehnte alt sind und nicht mehr mit den heutigen Begebenheiten vereinbar sind.

"Es sind großzügige Bebauungspläne, die große Baufenster für Bauernhöfe vorsahen und nicht für Wohnblocks mit 24 Wohnungen", erklärte Oberbürgermeister Sebastian Frei. "Wir müssen darauf schauen, dass sich keine Entwicklung einstellt, die nicht erträglich ist. Wir brauchen eine Nachverdichtung mit Augenmaß." Und ohne Änderung der Bebauungspläne laufe man Gefahr, Bauvorhaben genehmigen zu müssen, auch wenn sie nicht städtebaulich vertretbar seien.

Aufmerksam geworden ist die Kommune nun darauf, weil ein Bauträger für das Areal in Fürfeld Interesse an einem Neubau eines Gebäudes mit 24 Wohnungen bekundet hat. "Wir wollen die vorhandene Struktur stützen", erklärte Stadtplanerin Birgit Stadler. Sie sieht in Fürfeld Gebäude mit bis zu sieben Wohnungen als möglich an. "Wir wollen keine so großen Blöcke, damit wir keine innerstädtische Siedlung oder einen Brennpunkt bekommen."