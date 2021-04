Bis zu 620 Euro pro Quadratmeter wurden im Meistgebotsverfahren für einen Bauplatz in „Kandel“ geboten. Foto: Dezort

Bad Rappenau. (fsd) Jüngst ist das Meistgebotsverfahren für Bauplätze im prestigeträchtigen Gebiet "Kandel" am westlichen Rand der Kernstadt zu Ende gegangen. Für 13 Wohnbau- und drei Mehrfamilienbauplätze konnten Interessierte ihre Gebote abgeben. Und die Kurstadt hat mit diesem Verfahren neue Rekordpreise erzielt. Zwischen 580 und 620 Euro sollen private Häuslebauer bereit sein, pro Quadratmeter Bauland auszugeben. Zum Vergleich: In der Vergabe nach einem Punktesystem hat ein Quadratmeter 435 Euro gekostet.

"Es sind hohe Preise", sagt Oberbürgermeister Sebastian Frei auf RNZ-Nachfrage. Aber: "Wir haben uns unsere Vorstellungen gemacht. Und wenn man den Markt beobachtet, haben wir sie so erwartet." Von verschiedenen Seiten wurde immer wieder laut, dass die Ansiedlung von Lidl Deutschland in Bad Wimpfen für die hohen Preise sorge. Frei wollte diese nicht daran festmachen und betonte, dass es in der Region durchaus einige Unternehmen gebe, denen es auch gut gehe.

Im Gemeinderat wurde zuletzt des Öfteren Kritik an einer Vergabe nach dem Meistgebotsverfahren geäußert. "Bauland ist ein knappes Gut und kann nur einmal verkauft werden", verteidigt Frei das Verfahren. "Aber ich kann beide Seiten verstehen." Deshalb sei es wichtig, in Baugebieten eine Mischung aus Vergabetypen anzubieten. Zudem betont der Rathauschef, dass die jetzt abgegeben Angebote keinen Richtwert für künftige Baugebiete darstellten. "Das ist für mich eine Ausnahme und kein in der Masse erzielbarer Preis."

Nach RNZ-Informationen haben Investoren bis zu 1100 Euro pro Quadratmeter für einen der drei Mehrfamilienbauplätze geboten. Diese Zahl wollte Frei nicht bestätigen, sagte aber, dass sich die Gebote im vierstelligen Bereich befänden.