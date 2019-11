Bad Rappenau-Fürfeld. (pol/mün) Es war ein Missverständnis, "der Verdacht war falsch". Die Polizei Heilbronn hat ihre Meldung korrigiert, zwei Spaziergänger hätten am Samstag einen leblosen 71-Jährigen in Bad Rappenau-Fürfeld ignoriert.

Durch ein Missverständnis bei einer Befragung hatten die Beamten vor Ort den Verdacht, dass die Spaziergänger keine Hilfe geleistet haben, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Die Personen meldeten sich bei der Polizei und inzwischen konnte klargestellt werden, dass diese sich an einer Stelle befanden, von wo aus sie den Mann nicht sehen konnten.

Auch eine Ersthelferin hat sich nach dem Aufruf in den Medien gemeldet und half dabei, das Missverständnis aufzuklären.

Update: 19. November 2019, 12.30 Uhr

Bad Rappenau-Fürfeld. (pol/mün/guz) Ein Mensch liegt am Boden, zeigt keinerlei Lebenszeichen. Was macht man da? Am Samstag stirbt in Bad Rappenau-Fürfeld ein 71 Jahre alter Mann beim Parkplatz des Sportheims. Laut Polizei soll es sich um einen natürlichen Tod aufgrund einer Vorerkrankung gehandelt haben.

Aber eine Zeugin, die selbst dem Senior noch helfen wollte, erhebt schwere Anschuldigungen. Gegenüber der Polizei gab sie folgende Beobachtung zu Protokoll: Zwei Erwachsene, die mit einem Hund unterwegs waren, sollen gegen 16.15 Uhr an dem dort liegenden Mann einfach vorbeigegangen sein. Auch sollen sie keine Hilfe gerufen haben.

Die Polizei geht davon aus, dass die Gesuchten den Leblosen wahrgenommen haben müssen, ihm aber dennoch selbst nicht halfen und auch niemanden zu Hilfe riefen. Die Beamten ermittelt nun wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung.

Die Zeugin und von ihr verständigte Gäste im Sportheim versuchten dann, den 71-Jährigen wiederzubeleben, was ihnen und auch dem alarmierten Rettungsdienst allerdings nicht gelang.

Zeugen, die Hinweise auf die Spaziergänger mit dem Hund geben können, sollen sich beim Polizeiposten Bad Rappenau unter der Rufnummer 07264/95900 melden. Auch eine Ersthelferin, die ins Sportheim ging, um einen Rettungswagen zu alarmieren, wird noch gesucht.