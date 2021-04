Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau/Delhi. Seit einigen Tagen wütet die Corona-Pandemie in Indien besonders stark. Täglich werden im bevölkerungsreichsten Land der Welt mehr als 300.000 Neuinfektionen gemeldet. Die Corona-Welle entwickelt sich immer mehr zu einer Katastrophe. Die Krankenhäuser sind überfüllt und das Personal arbeitet am Limit. Die Armee wurde zur Unterstützung gerufen, Pensionäre aus dem Ruhestand geholt. Und Erkrankte ringen um Luft, weil es keinen Nachschub an Sauerstoff gibt. In der Hauptstadt Delhi wurde der Lockdown verlängert, andere Regionen ziehen mit Ausgangssperren nach. Sorgenvoll blicken auch Dr. Shine Koorkaparambil, Geschäftsführer des Ayurveda-Gartens im Kurgebiet, und Sahil Singh, Mitbegründer des Start-Up-Unternehmens "Lyn’s", in ihr Heimatland im Süden Asiens.

Beide stehen jeden Tag mit Freunden, Bekannten und Familie vor Ort im Kontakt. "Es ist eine schlimme Zeit aktuell", sagt Koorkaparambil, der aus der Region Kerala im Süden Indiens stammt. In seiner Heimatstadt ließen täglich rund 30 Menschen wegen des Virus ihr Leben. "Es sind schon enge Freunde und Menschen, mit denen ich studiert habe, gestorben", berichtet der Ayurveda-Arzt. Und auch seine Mitarbeiter sind besorgt. "Sie gehen jede Nacht mit der Angst schlafen, dass am nächsten Tag jemand tot ist, mit dem sie heute noch telefoniert haben."

Dr. Shine Koorkaparambil. Foto: privat

Koorkaparambil wurde kürzlich mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer gegen das Virus geimpft – obwohl er zunächst dagegen war. "Es ist ein Spiel mit dem Feuer, sich nicht impfen zu lassen", betont er. Daher sei es gut, dass in Indien inzwischen alle ab 18 Jahren geimpft werden können. "Fast alle bekommen Astra-Zeneca", sagt Koorkaparambil. Viele seiner Bekannten hätten sich zwar dennoch infiziert, aber deutlich leichtere Krankheitsverläufe gehabt.

Aus dem nördlichen Teil des Landes berichtet Singh anderes: Viele seiner Freunde ließen sich nicht impfen, da sie Angst haben, sich hierbei mit dem Virus anzustecken. Denn in Indien wird anders als in Deutschland in den jetzt überlasteten Krankenhäusern und nicht in Impfzentren geimpft.

Dass die Situation nun so eskaliere, ist für Singh ein Verschulden der Politik. "Sie haben so getan, als gebe es kein Corona mehr. Sie haben Pressemitteilungen veröffentlicht und geschrieben, dass sie Corona besiegt haben." Daraufhin habe man in Indien vieles gelockert, beispielsweise mussten die Menschen keine Masken mehr tragen. Zudem habe es vor einigen Wochen ein großes Hindu-Fest gegeben, bei dem zig Millionen Menschen auf den Straßen oder im Ganges gefeiert hätten. "Die Lage jetzt ist das Resultat", sagt Singh. Unzählige Tote liegen eingepackt auf den Straßen. An den Krematorien lodern ununterbrochen die Holzfeuer. Kurzfristig werden neue Anlagen gebaut, damit die vielen Opfer eingeäschert werden können.

Sahil Singh. Foto: privat

Aber auch Singhs Familie vor Ort ist zu leichtsinnig mit dem Virus umgegangen, sagt er. So habe kürzlich erst ein Cousin geheiratet. Singhs Eltern konnten davon abgehalten werden, nach Indien zu fliegen. Das Brautpaar jedoch ging nach der Hochzeit noch auf Hochzeitsreise, und seine Tante steckte sich und anschließend die Familie mit dem Virus an. "Zum Glück waren es keine schlimmen Verläufe", sagt Singh.

Besonders ärgere ihn aber, dass die Regierung Hilfsgüter wie dringend benötigte Sauerstoffflaschen aus dem benachbarten Pakistan aufgrund religiöser Konflikte nicht annimmt. "Die Politik will es nicht wahrhaben, dass sie jetzt Hilfe benötigt."

Bei Singh wirkt sich die Lage in Indien auch auf sein Unternehmen aus. Denn er vertreibt traditionelle indische Gewürze, die in Delhi in einem sozialen Projekt von Frauen aus den untersten Schichten produziert werden. Am Mittwoch habe er mit der Kooperationspartnerin vor Ort telefoniert und die Produktion gestoppt. "Sie hat zahlreiche Leute im Umfeld, die sterben. In erster Linie geht es jetzt um Menschenleben und nicht um die Produktion unserer Gewürze."

Bei Koorkaparambil ruht hingegen seit Anfang November Corona-bedingt das Geschäft. "Wir warten darauf, dass die Leute wieder kommen dürfen", sagt er. So hätten sie zahlreiche Anfragen bekommen, darunter auch aus Israel oder den Vereinigen Staaten. Aber auch dank staatlicher Unterstützung laufe man nicht Gefahr, schließen zu müssen.