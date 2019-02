Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Die ersten Gäste haben bereits in eines der 132 Zimmer eingecheckt, und auch die erste Tagung findet statt. In den ersten drei Monaten verzeichnet das Vier-Sterne-Hotel 2500 gebuchte Zimmer und rund 5000 Gäste. "Die erste Einzahlung in die Kurtaxe ist gebongt", witzelt Karina-Anna, Geschäftsführerin der Sonnenhotel GmbH mit Sitz in Goslar, die das Hotel betreibt, beim "Soft-Opening" am Mittwochabend. Zudem wurde es als erstes Hotel Deutschlands vom Internetportal "Reisen für alle", das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird, als umfassend barrierefrei zertifiziert.

Rund zehn Jahre nach den ersten Überlegungen, und weniger als zwei nach dem Baustart im Mai 2017, eröffnet mit dem Sonnenhotel Salinengarten das mit 132 Zimmern, mehreren Tagungsräumen für bis zu 200 Personen und einem Spa-Bereich größte Hotel im nördlichen Kraichgau in Bad Rappenau.

Architekt Alexander Schleifenheimer, Oberbürgermeister Sebastian Frei, Sonnenhotel-Geschäftsführerin Karina-Anna Dörschel, Projektleiter Werner Durst und Kruck & Partner-Geschäftsführer Joachim Kruck (v.l.) stoßen auf die Eröffnung des neuen Vier-Sterne-Hotels in Bad Rappenau. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Gäste aus Politik und Wirtschaft konnten sich vom Neubau überzeugen. Zahlreiche Gemälde sorgen auf den Fluren, die auf jeder Etage farblich anders gestaltet wurden, für einen Blickfang. Die Zimmertüren sind wie die Zimmer in hellen Farben gestaltet worden. Ebenerdige Zugänge in Zimmer und Sanitärbereich gewährleisten Barrierefreiheit. "Es war unser Ziel, Barrierefreiheit spür- aber unsichtbar zu gestalten", betont Dörschel. "Ich bin neugierig, wie das Hotel bei unseren Gästen ankommt." Für die Betreiber ist es eine "hoch aufregende Sache".

Den beteiligten Firmen, allen voran der Heilbronner Baufirma Kruck & Partner, bescheinigte Dörschel eine "hochprofessionelle Zusammenarbeit", die Spaß gemacht habe und die beste Voraussetzung dafür war, "in dieses einmalige Haus zu starten". Für die integrierte ehemalige Villa Botsch hat Dörschel noch einen Wunsch in Richtung Oberbürgermeister Sebastian Frei: "Dort könnte man schön heiraten." "Beim Thema Heiraten müsste ich erst noch etwas anderes klären", entgegnet Frei humorvoll und verweist mit einem Augenzwinkern auf seinen Ehering.

Dann tritt er ans Redepult und sagt: "Heute ist ein Tag zum Feiern." "Ich freue mich, das Haus zu entdecken. Es strahlt Urbanität aus, und das ist das, was eine Große Kreisstadt braucht." Der Verwaltungschef wendet sich auch an die Gemeinderäte: "Sie haben kontrovers diskutiert und am Ende beschlossen. Heute können Sie sehen, dass es eine richtige Entscheidung war." Frei ist davon überzeugt, dass das Hotel der Stadt guttun wird. "Das Hotel steht an exponierter Stelle. Es hat eine echte Chance auf großen Erfolg."

Kruck-Geschäftsführer Joachim Kruck spricht von "einem wunderbaren Haus", das nicht nur auf Geschäftsreisende ausgelegt sei. Die Zielmarke sei ein Urlaubshotel mit dem Schwerpunkt Wellness bei umfassender Barrierefreiheit. "Das war oberste Priorität", betont Kruck. Das ebenfalls von Kruck & Partner gebaute Stadtcarré sei aus Bad Rappenau nicht mehr wegzudenken. Eine ähnliche positive Bestätigung erhoffe er sich auch für das Hotel.

Das neue Vier-Sterne-Hotels in Bad Rappenau ist eröffnet. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Neben dem reinen Hotel, ist Bad Rappenau auch um eine Ausgehmöglichkeit reicher. So soll das Restaurant "Essenz" im Erdgeschoss auch Gäste anziehen, die nicht im Neubau übernachten. Angeboten werden regional-saisonale Gerichte. Beliefert wird die Hotelküche von regionalen Anbietern, erklärt Florian Wieland, der für das Restaurant und die Bar verantwortlich ist. Das Restaurant ist ab sofort geöffnet. Hoteldirektor ist Jens Wiemer. Seine Stellvertreterin ist Tanja Lämmle.

Doch zwei kleine Baustellen hat das neue Hotel noch. Zum einen fehlt im Spa-Bereich im Untergeschoss noch das Equipment, das voraussichtlich im April geliefert wird. Zum anderen ist der sogenannten Saunamantel-Gang, der das Hotel mit dem benachbarten Rappsodie-Bad verbindet, nicht komplett fertig geworden. Am Eröffnungstag wurde der Durchgang gefliest, eine Deckenheizung muss noch eingebaut werden. "Der Gang wird noch gereinigt, und in 14 Tagen wird die Heizung eingebaut", sagt Werner Durst, Projektleiter der Firma Kruck & Partner. "Er ist jetzt schon benutzbar, aber es ist ein wenig frisch." Über den Saunamantel-Gang gelangen Hotelgäste mit einem speziellen Chip ins Rappsodie. "Das Rappsodie wird auch profitieren. Es ist eine Win-win-Situation", sagt Joachim Kruck.

Eine offizielle Eröffnung findet am Samstag, 6. April, statt.