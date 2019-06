Bad Rappenau. (fsd) Nach 2018 nimmt die Kurstadt auch in diesem Jahr an der bundesweiten Aktion "Stadtradeln" des Klima-Bündnisses teil. Vom 22. Juni bis 12. Juli heißt es dann kräftig in die Pedale treten, für sein Team möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zurückzulegen und dabei etwas für den Klimaschutz sowie die eigene Gesundheit zu unternehmen. Ob in der Freizeit, auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule ist dabei völlig egal. Jeder Kilometer zählt.

"Es ist nicht nur eine gute Sache, sondern macht auch Spaß", sagt Birgit Böhm vom Kulturamt der Stadt. Im Vorjahr nahmen 150 Radler in 20 Mannschaften am Wettbewerb teil. Über 36.000 Kilometer legten sie zurück und sparten so rund 5000 Kilogramm schädliches Kohlenstoffdioxid (CO2) ein. Dies soll in diesem Jahr noch übertroffen werden. Bisher haben sich schon zehn Mannschaften angemeldet.

Die Stadtverwaltung will auch in diesem Jahr wieder als gutes Beispiel vorangehen. 2018 nahmen 20 Mitarbeiter an der Aktion teil. Die Verbundschule wird sogar klassenweise am "Stadtradeln" teilnehmen, verriet Böhm.

Wer auch für das Klima in die Pedale treten will, kann sich bis zum 12. Juli unter www.stadtradeln.de/badrappenau anmelden, sich einem Team anschließen oder selbst eines gründen. Es ist nicht unbedingt erforderlich, dass die Radler den ganzen Zeitraum mitradeln. Auch einzelne Tage zählen. Mitgezählt werden auch die Radkilometer, die während eines Urlaubs (auch außerhalb Deutschlands) geradelt werden.

Mindestens einmal pro Woche sollten die zurückgelegten Kilometer auf der Internetseite eingetragen werden. Falls man keinen Computer zur Verfügung hat, gibt es auch die Möglichkeit, bei Birgit Böhm unter Telefon 07264/922161 die Kilometer anzugeben. Über eine spezielle "Stadtradeln App" kann die zurückgelegte Strecke auch in Echtzeit übermittelt werden.

Auf der städtischen Homepage www.badrappenau.de können die Teilnehmer ab dem Aktionsstart am 22. Juni am "Radelmeter" genau ablesen, wie viele Kilometer die Kurstädtler schon geradelt sind. Auf einen Blick sieht man auch, wie viel Kilogramm CO2 bereits eingespart wurden.

Als wäre das Klima nicht Grund genug um an der Aktion teilzunehmen, werden unter allen angemeldeten Teams attraktive Preise verlost, gesponsert vom Sole- und Saunaparadies Rappsodie, Sport Freppan und Radl-Service Fischer. Die Preisverleihung ist im Rahmen des Parkfestes im Kurpark am 4. August vorgesehen.

Als Höhepunkt der Aktion "Stadtradeln" findet am Sonntag, 30. Juni, mit der "Radkultour" noch eine Sonderveranstaltung statt. Hier können sich Interessierte vom Wasserschloss um 11.30 Uhr gemeinsam auf eine rund 30 Kilometer lange Radtour begeben. Nach einer Kurzführung durch den Felsenkeller im Schloss Horneck geht es von Gundelsheim weiter nach Bad Friedrichshall. Dort wird die Schleuse Kochendorf besucht und anschließend weiter zum geselligen Tourausklang auf dem Weingut Friedauer geradelt.

Zuvor lädt um 11 Uhr OB Sebastian Frei zu einem Begrüßungsgetränk. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. Die Tourenleiter Jörg Friz und Stefan Steidten weisen darauf hin, nur mit Helm und einem verkehrssicheren Fahrrad an den Start zu gehen. Wer sein Fahrrad fit für die Strecke machen will, hat bereits ab 10.30 Uhr auf dem Platz vor dem Wasserschloss die Gelegenheit, sein Rad beim kostenlosen "RadCheck" überprüfen zu lassen

Info: Weitere Infos zu der Aktion gibt es unter www.stadtradeln.de/badrappenau; Eine Anmeldung ist bis zum 12. Juli möglich.