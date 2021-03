Bad Rappenau. (RNZ) In der Kurstadt werden seit Montag für alle Einwohner Corona-Schnelltests an verschiedenen Teststationen im Stadtgebiet angeboten. In Zusammenarbeit mit örtlichen Arztpraxen und Apotheken sowie der Kur- und Klinikverwaltung hat die Stadt ein dezentrales Angebot ausgearbeitet. Dieser Ansatz wurde laut Mitteilung der Verwaltung bewusst gewählt, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Durch die Zusammenarbeit mit den genannten Einrichtungen sei sichergestellt, dass die Tests durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden.

Wer sich testen lassen will, darf keine Erkältungssymptome haben und benötigt einen Ausweis; Minderjährige brauchen eine Einverständniserklärung ihrer Eltern. Bei den meisten Teststationen kann telefonisch oder online ein Termin vereinbart werden, bei einzelnen Angeboten braucht man keinen Termin. Informationen dazu gibt es unter www.badrappenau.de oder unter Telefon 07264 / 922162, 922156 oder 922124.

Darüber hinaus hat die Stadt Corona-Schnelltestungen für die Mitarbeiter der städtischen Kindertagesstätten, der Kernzeitbetreuungen und der Schulen organisiert. Die kirchlichen Träger haben für ihre Kindergärten im Stadtgebiet die Schnelltests in Eigenregie organisiert. Schnelltests für weitere Personengruppen in einem sogenannten "Ergänzenden Testangebot für Kommunen" sollen ebenfalls in Kürze beginnen. In Zusammenarbeit mit der Kur- und Klinikverwaltung werden außerdem Schnelltests für alle Wahlhelfer sowie für Schüler der örtlichen Schulen angeboten.

Die Tests für die Schüler beginnen am 15. März und finden montags und dienstags zwischen 12.30 und 15.45 Uhr, donnerstags zwischen 13.30 und 15.45 Uhr statt. Zusätzlich sind einzelne Testungen am Donnerstag und Freitag zwischen 10 und 13 Uhr möglich. Eine feste Terminbuchung ist vorerst nicht erforderlich. Schüler, die sich testen lassen möchten, können zu den genannten Zeiten zur Teststation in der Salinenstraße oberhalb der Salinenklinik kommen. Wichtig: Die Schüler müssen zum Test eine Einverständniserklärung der Eltern mitbringen. Ein Vordruck kann unter www.badrappenau.de heruntergeladen werden.