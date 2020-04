Auch das im Frühjahr 2019 eröffnete Sonnenhotel mit seinen 132 Zimmern hat seinen Anteil am im Vergleich zu 2018 starken Anstieg der Gästezahlen in Bad Rappenau im vergangenen Jahr. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau.Freudestrahlend und mit gebotenen Abstand konnten Dieter Wohlschlegel, Geschäftsführer des Bad Rappenauer Touristikbetriebs (BTB), die Übernachtungszahlen für das Jahr 2019 präsentieren. Dank zweier Einmaleffekte – die Bundesgartenschau in Heilbronn und die Eröffnung des Sonnenhotels mit 132 Zimmern im Frühjahr – konnte die BTB ein deutliches Plus bei den Übernachtungszahlen verbuchen. So seien im Vergleich zu 2018 mit 55.145 Besuchern rund 9000 mehr Gäste in die Kurstadt gekommen.

Dies entspricht nach Angaben des statistischen Landesamts einem Anstieg in Höhe von 27 Prozent. "Das ist eine nie da gewesene Steigerung", freute sich Wohlschlegel, der die Zahl allerdings auch ein Stück weit relativiert. In seiner persönlichen Tourismusstatistik, in der entgegen zur Ausführung des Landesamtes auch Kleinbetriebe wie Pensionen mit weniger als zehn Betten aufgeführt werden, liegt der Zuwachs bei 19 Prozent. "Die Zahlen der Kleinbetriebe sind teilweise rückläufig", erklärt Wohlschlegel.

Vor allem aber bei den Ferienwohnungen sowie auf dem Wohnmobil-Stellplatz im Kurpark seien die Gästezahlen gestiegen. Auf letzterem verzeichnete die BTB mehr als 6000 Übernachtungen. Viele hätten die Möglichkeit genutzt und in der Kurstadt übernachtet und seien dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Heilbronn gefahren, um dort die Buga zu besuchen. Und auch das neue Hotel habe mit "Kennenlern-Angeboten" zahlreiche Besucher nach Bad Rappenau gelockt.

Aufgrund der deutlichen Steigerung der Tourismusgäste habe sich auch das Verhältnis zwischen nicht-klinischen und klinischen Gästen, also Personen, die in den Kliniken der Kur- und Klinikverwaltung, Vesalius Klinik und Kraichgau-Klinik untergebracht sind, geändert. Während der Anteil der nicht-klinischen Gäste 2018 noch bei 63 Prozent lag, waren es 2019 68 Prozent. Auch bei den Übernachtungszahlen ist eine Tendenz deutlich erkennbar. Auf klinische Gäste entfielen 2018 83 Prozent der Übernachtungen, 2019 waren es nur noch 80 Prozent. Insgesamt gab es 2019.391. 452 Übernachtungen, 2018 waren es noch 367.826. Ein Plus von rund 6,4 Prozent.

Wohlschlegel ging bei seiner Präsentation sogar noch einen Schritt weiter und stellte die Gästezahlen aus dem Jahr der Landesgartenschau 2008 mit den aktuellen Werten gegenüber. Damals zählte die BTB 35.000 Gäste mit 321.385 Übernachtungen. Nachdem kurz nach der Großveranstaltungen die Zahlen zunächst gefallen seien, sei seit 2012 ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Im Vergleich 2008 mit 2019 gibt es ein Gästeplus von 58,2 Prozent und ein Übernachtungszuwachs 21,8 Prozent. "Bad Rappenau hat enorm durch die Landesgartenschau gewonnen", sagt Wohlschlegel. "Das wirkt noch nach. Aber es gab ja auch keinen Stillstand." Viele Dinge von damals seien erhalten worden oder wurden ergänzt. Als Beispiels nannte er den keltischen Baumkreis im Salinenpark oder das neue Spielschiff und die Disc-Golf-Anlage im Kurpark. "Das sehen die Leute und nehmen es gerne und dankbar an."

Nach dem 2019 für die BTB ein Überfliegerjahr gewesen ist, blickt Wohlschlegel ernüchtert in die Zukunft. So rasch die Zahlen von 2018 auf 2019 gestiegen sind, umso schneller dürften sie von 2019 auf 2020 auch wieder fallen. Aufgrund des Corona-Virus und die damit einhergehenden Beschränkungen wie Hotel- und Restaurantschließungen sei das Jahr 2020, das "gut angefangen" habe, nahezu schon gelaufen. "Wenn es so weiter geht, werden wir Einbrüche verzeichnen müssen." Diese könnten für die BTB aber "überschaubar bleiben, da die klinischen Gäste das Grundgerüst bilden". Zwar würden manche Patienten nicht mehr in die Kliniken kommen und Betten für Corona-Fälle freigehalten werden, doch der Großteil laufe noch gut.

Im touristischen Bereich müsse man sich "auf teilweise gravierende Rückgänge einstellen". Durch die abgesagten Veranstaltungen wie das Stadtfest, das Blacksheep-Festival und nun auch die Klassiktage der BTB mit Juli blieben die Tagesgäste aus. "Es wird sehr schwer. Ich schätze mit Normalität fangen wir erst 2021 an." Er geht davon aus, dass auch die Messe "Garten und Genuss" und das Oktoberfest "nicht stattfinden werden können. Der BTB-Chef hoffe, dass alle touristischen Leistungsträger die Krise überstehen werden.

Allerdings hatte Wohlschlegel auch noch eine gute Nachricht. Momentan werde überlegt im Mai die Gäste-Information am Bahnhof wieder zu öffnen. Dies hänge aber von der Stadt ab, ob sie ihrerseits das Rathaus und die Bürgerbüros am 4. Mai wieder für den Publikumsverkehr öffnen. In der Gäste-Info könnten dann unter anderem Tickets zurückgegeben werden.