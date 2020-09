Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Bonfeld. Hohe Decken, moderne Möbel und helle Farben an der Wand: Die Grundschule in Bonfeld ist kaum wiederzuerkennen. Wo einst eine grüne Filzbespannung an der Wand hing, sorgt die neue Gestaltung mit tief hängende Lampen im Eingangsbereich, der zeitgleich auch als Aula genutzt wird, für einen einladenden Eindruck. "Früher hatten wir hier kein Tageslicht", erinnert sich Tanja Schleifer. Die Schulleiterin ist mit dem Resultat der rund eineinhalb Jahre dauernden Sanierung mehr als zufrieden. Insgesamt investierte die Kommune rund drei Millionen Euro in das Projekt.

"Das ist ein echter Wow-Effekt. Die Kinder werden staunen", freut sich auch Oberbürgermeister Sebastian Frei. "Ich bin stolz, dass wir das gemacht haben." Für ihn sei die Sanierung auch ein Bekenntnis zu den Teilortschulen. Man habe nicht nur in die nächsten fünf Jahre investiert, sondern in eine langfristige Zukunft. Und mit der Grundschule in Grombach soll bald die nächste Bildungseinrichtung auf den neuesten Stand – energetisch wie technisch – gebracht werden.

Schulleiterin Tanja Schleifer, Oberbürgermeister Sebastian Frei, Projektleiter im Hochbauamt Achim Gärtner und Architekt Markus Fischer freuen sich über das Resultat der drei Millionen Euro teuren Sanierung der Bonfelder Grundschule. Foto: Dezort

Schulleiterin Schleifer hat 2015 den Stein in Bonfeld ins Rollen gebracht. Spätestens mit der Flüchtlingskrise 2016, als man binnen kürzester Zeit 15 bis 20 neue Kinder betreuen musste, sei man an die Kapazitätsgrenzen gestoßen. "Es gab wenig Platz und war für 80 Kinder sehr beengt." Man habe durch die Vorbereitungsklassen viele Kleingruppen gehabt und immer jonglieren müssen, damit alle Klassen sinnvoll in den Räumen untergebracht werden konnten. "Die erste Überlegung war, ob wir nicht einfach einen Raum hinten dran setzen", blickt die Schulleiterin zurück. "Dann haben wir uns aber für vornedran entschieden."

Entstanden ist nun ein großer Raum für die immer stärker nachgefragte Kernzeitbetreuung samt neuer Küche. Darüber hinaus verfügt die Grundschule über vier Klassenräume und einen Kursraum sowie Lehrer- und Abstellräume und Toiletten. Im Obergeschoss sind die Technik und Lagerräume untergebracht. "Jetzt haben wir einen echten Raumgewinn. Wir freuen uns sehr, dass wir das bekommen haben. Wir haben vorher viel improvisiert und es lief. Aber jetzt ist eine deutliche Verbesserung", gerät Schleifer ins Schwärmen.

"Wir wollten, dass die Schule nicht nur gut aussieht, sondern auch alles funktioniert", erklärt Architekt Markus Fischer. Es sei gelungen, den Bestand bestmöglich zu optimieren. Ein Aspekt dabei sei auch die Optik gewesen. So ist das Schulgebäude im Inneren weiß-grün gehalten. Und die grünen Wänden in den Klassenräumen haben noch eine weitere Funktion als nur beruhigend zu wirken – sie sind magnetisch. So können die Kinder beispielsweise Arbeiten aus dem Kunstunterricht ohne Probleme und Bohrlöcher aufhängen.

"Die Schule hat immer ein gewisses Flair gehabt. Und das haben wir beibehalten. Am ersten Tag stelle ich mich an den Eingang und warte darauf, dass die Kinder kommen", freut sich Schleifer. Und bis dahin dauert es nicht mehr lange. Momentan läuft in Bonfeld der Umzug von den temporären Klassenräumen in der Containeranlage am Sportplatz in das frisch sanierte Gebäude.

Nach der Schule selbst soll Mitte 2021 dann die Neugestaltung der Außenanlage folgen. Hier dürfen sich die Kinder dann auf einen Spielplatz mit Trampolin, Schaukel, Klettergerüst, Bühne und Fußballtoren freuen.