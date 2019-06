Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Wie bestellt öffnete sich zum traditionellen Fassbieranstich am Samstagmittag der Wolkenvorhang und die Sonne kam zum Vorschein. Es herrschten also beste Bedingungen für Oberbürgermeister Sebastian Frei, der mit seinen gezielten Schlägen - drei an der Zahl - das eisgekühlte Bier aus seinem stählernen Gefängnis befreite und die 43. Auflage des Stadtfestes offiziell eröffnete. "Es ist ein großes Fest. Da muss vieles zusammenpassen. Ein großes Danke an alle Beteiligten", schickte das Stadtoberhaupt zuvor lobende Worte an die Organisatoren und die Vereine, die sich beim Stadtfest eingebracht haben. "Das ist das, was das Fest auszeichnet."

85 Buden und Stände gab es für die mehreren tausend Besucher am Samstag und Sonntag zu entdecken. Rund ein Drittel davon wurden von Vereinen und Institutionen der Kurstadt betrieben. Mit dabei war auch das Netzwerk "Gemeinsam in Bad Rappenau". Sie haben sich zum Ziel gesetzt, Migranten, die in Bad Rappenau ankommen, zu begleiten und damit Integration zu ermöglichen. Für das Stadtfest hatten sie Spiele unter anderem aus Syrien, Afghanistan oder den USA vorbereitet. "Die Idee war, dass die Leute ins Gespräch kommen, wenn sie zusammen spielen", erklärte Martin Liebegut, Flüchtlingshelfer der Stadt. "Wir gehen aktiv auf die Leute zu und wollen Berührungsängste gegenüber Geflüchteten abbauen."

43. Stadtfest in Bad Rappenau - Die Fotogalerie



































































Ein paar Meter weiter zog es zur Mittagszeit zu Kasperl Mockert ins Rathaus und vor allem Familien auf den Spielplatz. Hier konnten sich die jüngsten Stadtfestbesucher bei allerhand Attraktionen austoben. Neben einer Piratenschiff-Hüpfburg oder einem Stand der Pfadfinder konnte man bei der Feuerwehr in einem verdunkelten Raum voller Nebel auf die Suche nach Süßigkeiten gehen. Die etwas älteren Kinder hatten nebenan die Möglichkeit beim "Bungee-Run" im Duell mit Freunden oder Familie ihre Kraft zu testen.

Mit dem offiziellen Fassbieranstich eröffneten (v.r.) OB Sebastian Frei, Waldemar Root, Gabriele Bräutigam, Birgit Böhm vom Kulturamt, Bierbrauer Thomas Wachno und der Kapitän des Minensuchboots "Bad Rappenau", Philipp Klimmek, das 43. Stadtfest. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Auf den beiden Bühnen am Bahnhof und vor dem Rathaus übernahmen am Abend bekannte Festgrößen das Kommando. Wer auf härtere Töne steht, war bei "New Band in Town" am Bahnhof richtig. Unter dem Motto "Coverband mit Konzerterlebnis" präsentierte die Formation vier Jahrzehnte Hits der Rock- und Popgeschichte. Zwischenzeitlich kam beim Publikum das Gefühl auf, Rockgrößen wie "Volbeat" oder die "Kings of Leon" stünden wahrhaftig auf der Bühne. "Sie sorgen für eine super Stimmung. Das macht echt Spaß", sagte Jennifer Herold, die aus Heilbronn zum Stadtfest kam, um die Band live zu erleben. "Es ist echt schön. Die vielen Leute, die super Atmosphäre. Das habe ich nicht erwartet."

Freunde des Rock ’n’ Roll hingegen versammelten sich vor der Rathaus-Bühne. "The BangBags" luden mit ihrem unverkennbaren Klang zum Tanzen ein. Frontmann René wusste immer wieder das Publikum zu animieren, und schaffte es, dass die gute Laune der sechsköpfigen Band auf die Besucher übersprang. Bei Cocktails, Wein und Bier und Klassikern wie "Country Roads" und "Ring of Fire" feierten die Gäste noch bis tief in die Nacht.

Auf der Bühne am Bahnhof heizten unterdessen "New Band in Town" mit Rock-Hits die Besucher ein. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Der Stadtfest-Sonntag wurde mit einem ökumenischen Gottesdienst vor dem Rathaus eröffnet. Zwischen 13 und 18 Uhr luden die Händler zum Bummeln ein. Auf den Bühnen setzten die Feuerwehrkapelle Heinsheim und Matthias Bozo mit Evergreens den Startschuss für den zweiten Festtag. Zahlreiche Auftritte von Vereinen, darunter der 1. RCV "Die Wolfsstecher", und der MGV Big Band schlossen sich an und rundeten das Festprogramm ab.