Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Sommer, Sonne, Badespaß heißt es ab Sonntag, 1. Mai, wieder im kurstädtischen "Rappsodie"-Freibad. Damit zum Saisonstart auch alles glatt läuft und die Besucher ihr Heil im kühlen Nass finden können, laufen die Vorbereitungen seit Tagen auf Hochtouren.

Wie vor jeder Saison üblich, stehen beziehungsweise standen auch in diesem Jahr wieder Ausbesserungsarbeiten im Freibad auf dem Programm, erzählt Betriebsleiter Timo Künzel bei einem Rundgang über das Gelände. So habe man beispielsweise einige Klappen in der Wassertechnik austauschen müssen. "Sie sind dazu da, die Wasserkreisläufe umzuschalten", erklärt Künzel. Erfreulich ist für ihn, dass nur wenige Fliesen im Wellenbecken über den Winter Frostschäden erlitten und ausgetauscht werden mussten. "Es waren deutlich weniger als üblich. Da macht sich der milde Winter bemerkbar."

Aber für Künzel und sein Team gibt es in den nächsten Tagen noch einiges zu tun. So wird unter anderem der Sand im Beach-Bereich, auf dem Volleyball-Spielfeld oder im Kinderbereich aufgefüllt. Bei Ersterem werden auch noch die Schirme der Schattenspender ausgetauscht. Zudem muss das kleinere, rund 600 Kubikmeter fassende Wellenbecken noch mit Wasser befüllt, mit Sole versehen und auf die versprochenen 24 Grad Celsius aufgeheizt werden. Letzteres geschieht mit Hilfe der Bad-eigenen Solaranlage sowie der Fernwärme des Biomasse-Unternehmens zwischen Zimmerhof und Heinsheim. Auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und einer Energiekrise soll das vorerst so bleiben. Allerdings kann der Betriebsleiter nicht ganz ausschließen, dass sich diese Problematik auch im Bad bemerkbar machen könnte.

Auch die Liegeflächen werden in diesen Tagen noch hergerichtet, zählt Künzel weiter auf. So müssen auf weiten Teilen der Anlage noch der Rasen gemäht und die Hecken gestutzt werden. Zudem werden die zahlreichen Maulwurfshügel noch planiert und nachgesät sowie das Unkraut in den Fugen auf den gepflasterten Wegen entfernt. Denn zum Start der Saison soll alles auf Vordermann gebracht sein.

Im kommenden Jahr könnte im Freibad die nächste größere Maßnahme anstehen. Denn das Wellenbecken muss saniert werden, erzählt Künzel. "Ich hoffe, dass wir direkt nach Saisonende loslegen, damit wir dann zur Saison 2023 fertig sind." Ob das Becken neu gefliest oder foliert wird, ist noch unklar, jedoch betont Künzel, dass man das ganze Areal einmal komplett überholt habe. Als letzte größere Maßnahme hatte man vor einigen Jahren den Kleinkind-Bereich neu gestaltet und die sanitären Anlagen erneuert.

"Wir stehen in den Startlöchern", freut sich der Betriebsleiter. Er und sein Team seien in diesem Jahr besonders motiviert, denn es steht eine normale Saison ohne Einschränkungen vor der Tür. "Endlich keine Zeitfenster oder Einbahnstraßen-Regelungen mehr", sagt Künzel erleichtert. "Einfach nur Spaß haben." An einen früheren Saisonstart, wie er vor der Corona-Pandemie schon Mal Mitte April vorgekommen war, habe man in diesem Jahr nicht gedacht. "Dafür spielt das Wetter nicht mit. Jetzt hoffen wir auf Sonne am 1. Mai."

Erstmals seit Pandemie-Beginn können für das Freibad auch wieder Jahreskarten angeboten werden. "Dafür haben wir die Preise von 2019 übernommen", wirbt Künzel. So gibt es die Saisonkarte für Erwachsene für 70 Euro, Jugendlich bis 18 Jahre sowie Schüler und Studenten zahlen 36 Euro. Eine Familie mit Kindern bis 18 Jahren kann sich den dauerhaften Badespaß für 96 Euro zulegen, Alleinerziehende mit Kindern zahlen 70 Euro für die Saison. Auch Zehner- und 20-er-Karten werden in diesem Jahr wieder für 36 beziehungsweise 58 Euro angeboten. Eine Tageskarte kostet 4,50 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Jugendliche, Schüler und Studenten.

Erste Stammgäste hätten sich direkt zum Verkaufsstart am Ostermontag mit den Saisonkarten eingedeckt, die im Foyer des "Rappsodie"-Hallenbades gekauft werden können. Wer sich noch bis 1. Mai für den Kauf einer Dauerkarte entscheidet, bekommt einen Gutschein für einen dreistündigen Aufenthalt im Hallenbad geschenkt.