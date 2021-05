Bad Rappenau/Gemmingen. (fsd) Bereits am dritten Tag in Folge blieb die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn am Dienstag unter der Marke von 100 (75,2). Das lässt die baldige Öffnung von Freibädern im Landkreis immer wahrscheinlicher werden. Denn nach fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 können die örtlichen Gesundheitsämter den Eintritt in die erste Stufe des insgesamt dreistufigen Öffnungskonzepts der Landesregierung verkünden.

Auch das "Rappsodie"-Freibad in der Kurstadt könnte dann in die neue Saison starten. Da man sich so vorbereitet hat, als könne man bereits am 1. Mai die Pforten öffnen, seien die typischen Ausbesserungen bereits erledigt, erklärt Betriebsleiter Timo Künzel auf RNZ-Nachfrage. "Wir sind soweit. Wir hoffen, dass wir nächste Woche öffnen können."

Unklar sind allerdings noch die Rahmenbedingungen: Künzel geht davon aus, dass analog zur Pandemie-Freibadsaison 2020 Eintrittskarten vorab wieder online gekauft werden müssen und es eine Platzbegrenzung von 20 Quadratmetern pro Badegast geben wird. "Es gibt noch einige Dinge zu klären", sagt der Betriebsleiter. Hinzu kommt, dass es noch nicht final entschieden ist, ob beim kurstädtischen Freibad Corona-Tests angeboten werden. Denn laut Corona-Verordnung dürfen nur vollständig Geimpfte, Genesene oder Menschen mit einem tagesaktuellen negativen Testergebnis die Freibäder besuchen.

Auch im Imre-Gutyan-Freibad in Gemmingen laufen die Vorbereitungen auf den womöglich nahenden Saisonstart. Hier hat die Kommune kürzlich mit dem Vorverkauf der Dauerkarten begonnen. Das Antragsformular finden Interessierte auf der Internetseite der Gemeinde unter www.gemmingen.eu