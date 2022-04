Bad Rappenau-Obergimpern. (fsd) Seit etlichen Jahren wird sie geplant und über sie diskutiert: eine Radwegeverbindung zwischen dem Bad Rappenauer Stadtteil Obergimpern und Neckarbischofsheim-Untergimpern. Nach langem Hin und Her haben sich der Rhein-Neckar-Kreis, der Landkreis Heilbronn, die Regierungspräsidien Stuttgart und Karlsruhe sowie die Verwaltung der beiden Städte für eine Trassenführung entschieden. Nun sollte das Vorhaben im kurstädtischen Gemeinderat beschlossen und der Weg frei gemacht werden. Doch daraus wurde nichts. Das Gremium folgte mit 16 Ja-Stimmen mehrheitlich einem CDU-Antrag zur Vertagung des Tagesordnungspunkts.

"Ich stecke jetzt in einem Dilemma", begann CDU-Sprecherin Anne-Silke Köhler ihre Ausführungen. Als Gemeinderätin für Obergimpern sei sie jahrelang mit dem Radweg vertraut gewesen und wisse, "wie schwierig es war, ein Ergebnis zu finden". Dennoch sei für sie die geplante Route – der größte Teil soll parallel zu Landesstraße 549 als straßenbegleitender Radweg realisiert werden – die "denkbar schlechteste". Wenn man den Radweg wie geplant umsetze, gebe es "erhebliche Gefahrenstellen und Konflikte mit dem motorisierten Verkehr".

Als alternative Route schlage sie bereits seit Jahren vor, den Radweg auf der alten Trasse der Krebsbachtalbahn zu realisieren. Da diesbezüglich nun eine mögliche Reaktivierung im Raum steht (wir haben berichtet) sollte man die Grundsatzentscheidung zur Bahn abwarten und erst dann über den Radweg entscheiden. "Wir warten schon so lange, da können wir auch noch zwei weitere Monate warten."

Für wenig Erheiterung sorgte der Antrag bei Oberbürgermeister Sebastian Frei. Er plädierte darauf, jetzt einen Maßnahmenbeschluss für den Radweg, der erhebliche Abstimmungsarbeit benötigt habe, zu fassen. "Es ist ein sehr komplexes Thema. Wir haben die Trasse abgewogen." Und da das Land letztendlich einen Großteil der Baukosten trage, könne der, der "die Musik bezahlt, sagen, was gespielt wird". Für OB Frei ist es nicht richtig, die Bahnentscheidung abzuwarten, zumal er glaube, dass "da auch ad hoc keine Entscheidung" getroffen werde. Und falls doch, müsse man wieder alles neu planen. "Das Projekt hat auch ein Verfallsdatum. Wenn wir jetzt vertagen, besteht die Gefahr, dass das Projekt nicht umgesetzt wird." Zudem halte er es für unwahrscheinlich, dass das Land einen Radweg auf der Bahnlinie bezuschussen würde.

"Wir müssen uns für die Bahn und den Radweg starkmachen", betonte Ulrich Feldmayer (Grüne). "Wenn der Radweg auf die Bahntrasse soll, dauert es wieder etliche Jahre." Seiner Meinung nach müsse man jede Alternative zum Auto ergreifen. "Ich kann den Antrag nicht nachvollziehen." In die gleiche Kerbe schlug Klaus Ries-Müller (ÖDP). Er wünschte sich eine schnelle Umsetzung des Radwegs. "Wie müssen jetzt kräftig in die Pedale treten." Auch für Schüler, die oft in überfüllten Bussen zur Schule nach Neckarbischofsheim fahren, sei der Radweg eine Alternative. Zudem betonte er, dass die Strecke der Krebsbachtalbahn für einen Radweg wenig geeignet sei, da die Trasse schmaler ist. "Da gibt es steile Böschungen, die dann verbreitert und gesichert werden müssten."

Letztendlich ging der Antrag bei 16 Ja- (vorwiegenden von CDU- und Freie Wähler-Gemeinderäten) und zwölf Nein-Stimmen sowie vier Enthaltungen durch. Für so manchen Besucher und Gemeinderat ist die Vertagung des Radwegs ein erster Fingerzeig mit Blick auf die Reaktivierung der Krebsbachtalbahn. Mit einem ähnlichen Abstimmungsergebnis wäre die einmalige Chance, den Bahnverkehr kostengünstig auszubauen, vertan. Um die Bürger über das Vorhaben zu informieren findet am Dienstag, 12. April, ab 19.30 Uhr in der Mühltalhalle in der Kernstadt eine Bürgerversammlung statt. In deren Rahmen soll das Projekt vorgestellt und sollen Fragen diesbezüglich beantwortet werden. Im Neckarbischofsheimer Rat sollte das Thema in der nächsten Sitzung besprochen werden.