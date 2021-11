Bad Rappenau. (rnz) Anfang April wurden die beiden Radservice-Stationen in Bad Rappenau installiert: Die eine zwischen Kurhaus und "Luna Bar" in der Kernstadt, die zweite am Neckartal-Radweg in Heinsheim vor dem Eingang zur Josef-Müller-Halle. Die Bilanz seither: Die beiden Stationen werden rege in Anspruch genommen. "Vor allem an Sonntagen ist sogar manchmal eine Schlange vor den Punkten", berichtet nun ÖDP-Gemeinderat Klaus Ries-Müller, der gemeinsam mit Jochen Hirschmann, Martin Wacker und Ralf Kälber die Service-Punkte betreut und damit den Bauhof der Stadt entlastet.

Die Radservice-Punkte haben ein stabiles Stahlgehäuse und sind fest im Boden verschraubt. An den Stationen finden sich verschiedene Werkzeuge, mit denen kleinere Defekte behoben werden können. Dank der Halterung, in die ein Fahrrad eingehängt werden kann, gehen Reparaturen leicht von der Hand. Noch mehr Service bietet außerdem die mit einem Manometer ausgestattete Luftpumpe. So können Radler unterwegs kleine Pannen schnell selbst beheben oder platte Reifen wieder aufpumpen – und das rund um die Uhr. "Vor allem die Luftpumpe ist sehr beliebt", berichtet Hirschmann, der sich, wie seine Mitstreiter, ehrenamtlich darum kümmert, dass immer alles reibungslos funktioniert, und der die Einrichtung der Stationen auch angeregt hatte.

Negatives kann bisher keiner der freiwilligen Helfer berichten: Es kam noch nicht zu Vandalismusschäden, und es musste auch noch nichts ausgetauscht oder ersetzt werden. Dabei werden die beiden Stationen gut in Anspruch genommen. Ries-Müller, der mehrmals in der Woche im Kurpark nach dem Rechten schaut, hat beobachtet, dass auch viele Familien das Angebot nutzen.

"Für uns ist es wichtig zu wissen, dass sich jemand um die Stationen kümmert", lobte Oberbürgermeister Sebastian Frei die Ehrenamtlichen, "und es entlastet auch unseren Bauhof. Denn es wäre schlimm, wenn jemand die Stationen nutzen möchte und sie dann nicht funktionieren."

Sofern es möglich ist, sollen die Radservice-Punkte noch mit Ladestationen für E-Bikes ergänzt werden. Vor allem das Kurhaus im Herzen der Kernstadt wäre hierfür ein geeigneter Standort. Michael Feil vom Tiefbauamt steht zu diesem Thema im Austausch mit anderen Städten, um ein optimales System zu finden, das einfach zu handhaben und gleichzeitig sicher ist.

Gefördert wurden die Service-Stationen von der Initiative "Rad-Kultur" in allen Kommunen Baden-Württembergs. Unterstützt wurde die Aktion auch vom Landesministerium für Verkehr und vom Landratsamt Heilbronn. Einen Teil der Kosten für die rund 1900 Euro teuren Radservice-Punkte übernahm der Landkreis, der auch finanziell für die Unterhaltung zuständig ist.