Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Dass es sich Touristen in der Kurstadt in naher Zukunft am Stadtrand zwischen Tennisplätzen, Solebohrhäusern der Ludwig-Saline und dem Gewann "Hohenstadter Grund" gut gehen lassen und ihre freien Tage verbringen können, wird wohl noch eine Weile ein Wunschtraum bleiben. Das Projekt "Premiumcamping", das eine Camping-Anlage mit mehr als 300 Stellplätzen und möglichen hochwertigen Chalets vorgesehen hatte, ist nach RNZ-Informationen abermals ins Stocken geraten. Ein potenzieller Investor sollte bei der Klausurtagung der Gemeinderäte im Oktober seine Entwürfe vorstellen, was er allerdings nicht tat.

Nach dem Grundsatzbeschluss im November 2017 befanden sich BTB-Geschäftsführer Dieter Wohlschlegel und Thomas Krieg, Unternehmensberater bei der Firma Camping Concept, auf der Suche nach einem Geldgeber. Drei finanzstarke Interessenten sollten bereits vor zwei Jahren in den Startlöchern für Bad Rappenau gestanden haben, sagte Krieg damals dem Gemeinderat. Der Unternehmensberater aus Rastatt hat sich als Fachwirt auf Camping und Touristik spezialisiert und sah für die Bäderstadt "riesiges Potenzial" im Bereich Camping unter dem Gesichtspunkt Kur und Wellness. Jedoch holperte das Vorhaben immer wieder.

"Betreiber und Investoren sind nicht einfach zu finden", sagte Wohlschlegel bereits im September 2018 gegenüber dieser Zeitung. Er betonte damals, dass die Suche nicht wegen des Standortes - ohne See, Berge oder einem Bachlauf, an dem man sich entspannen kann - schwer sei, sondern es handle sich um eine "hohe Summe", die investiert werden müsste. "Ein Investor muss sich nicht nur überlegen, ob er in Bad Rappenau investieren möchte, sondern will auch wissen, wer den Campingplatz betreibt." Man könne die Anlage "nicht nebenher" betreuen, sondern nur mit einem 24-Stunden-Management, erklärte Wohlschlegel. Bei Vollbetrieb der Anlage rechnete er mit mindestens 82.000 Übernachtungen im Jahr.

Leichte Euphorie und ein Ende der langen Suche bahnte sich im Sommer dieses Jahres an. Für das mit vier bis fünf Millionen Euro veranschlagte Vorhaben ging es in die heiße Phase. Noch immer stünden drei potenzielle Investoren bereit, erklärte Wohlschlegel im Juni. Einer von ihnen habe schon Erfahrung und betreibe bereits einen Platz. Erste Planungen könnten im September dem Gemeinderat präsentiert werden, offerierte Wohlschlegel. Doch es passierte nichts.

In nicht-öffentlicher Gemeinderatssitzung im Oktober habe sich nach Informationen der RNZ Oberbürgermeister Sebastian Frei beim Gremium dafür entschuldigt, dass der infrage kommende Investor noch immer keine Pläne zur Umsetzung vorgelegt habe. Grund dafür sollen Unstimmigkeiten bei gewissen Modalitäten sein, beispielsweise bei der vorgesehenen Fläche. So seien sich beide Parteien nicht einig, ob die Fläche verkauft oder ein Vertrag über eine Erbpacht auf 99 Jahre geschlossen werden soll.

Im Gespräch mit der RNZ betonte BTB-Chef Wohlschlegel, dass das Projekt "nicht auf Eis gelegt" wurde. Lediglich die für Oktober geplante Konzeptvorstellung habe sich verschoben. "Wir warten auf das Konzept und sehen dann, ob es schlüssig ist." Mögliche Gründe für den Verzug ließ Wohlschlegel unkommentiert.