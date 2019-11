Bad Rappenau. (rnz) Wenn Autofahrer in Bad Rappenau in den nächsten Wochen eine Nachricht vom Ordnungsamt an ihrem Auto vorfinden, können sie sich freuen, denn sie haben alles richtig gemacht. „Vielen Dank“, steht auf der Karte, die die Vollzugsbeamten ab sofort im Stadtgebiet an alle diejenigen verteilen, die ihr Auto richtig geparkt haben. „Kurz mal in zweiter Reihe, an Kreuzungen, auf Radwegen oder an Zebrastreifen halten oder parken verursacht regelmäßig gefährliche Verkehrssituationen und Unfälle. Deshalb wollen wir uns an dieser Stelle einmal bei Ihnen bedanken, dass Sie richtig parken“, heißt es auf der Karte weiter.

Neben dem Dankeschön an alle, die ihr Auto an kritischen Stellen richtig geparkt haben und dadurch helfen, Gefahrensituationen gar nicht erst entstehen zu lassen, wird an Falschparker ein Flyer verteilt, der für gefährliche Halte- und Parksituationen sensibilisiert. Bad Rappenau beteiligt sich damit an der landesweiten Kampagne „Vorsicht.Rücksicht.Umsicht“ des Landesverkehrsministeriums. Mit der Aktion sollen Verkehrsteilnehmer über die häufig unterschätzten Gefahren, die durch das Falschparken oder Falschhalten von Fahrzeugen entstehen, aufgeklärt und informiert werden.

„Wir möchten nicht nur mit Strafen oder Mahnungen arbeiten, sondern auch mal diejenigen loben, die alles richtig machen“, beschreibt Andreas Lämmle, stellvertretender Ordnungsamtsleiter der Stadt, die Idee. Im Bereich von Schulen oder Kindergärten kommt es auch im Stadtgebiet immer mal wieder zu Problemen mit Falschparkern auf Gehwegen oder dem Parken in zweiten Reihe- und damit zu gefährlichen Situationen gerade für Kinder. „Knöllchen“ für Falschparker müssten daher leider auch während der Aktion für mehr Verkehrssicherheit verteilt werden.