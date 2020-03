Anders als gedacht und von der Stadtverwaltung sowie dem Wasserzweckverband Mühlbachgruppe erhofft, sind in der Grombacher Straße in Obergimpern nun doch die Sanierungsarbeiten angelaufen. Allerdings in einer anderen Reihenfolge als ursprünglich geplant. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Obergimpern. Die Baustelle ist eingerichtet: Warnbaken, Halteverbots- und Umleitungsschilder stehen, erste Arbeiten sind bereits angelaufen. Anders als noch Mitte vergangener Woche geschrieben, werden die geplanten Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbauarbeiten in der Grombacher Straße im Bad Rappenauer Stadtteil Obergimpern nun doch nicht verschoben. Während die Stadtverwaltung und der beteiligte Wasserzweckverband Mühlbachgruppe den Baustart auf die Zeit nach der Corona-Krise datieren wollten, hielt das beauftrage Bauunternehmen "Amos" aus Brackenheim am Termin fest und startete jetzt mit der Maßnahme.

Allerdings wird nun in einer anderen Reihenfolge gebaut als ursprünglich angedacht. Eigentlich sollte mit den Arbeiten auf dem Teilstück der Grombacher Straße zwischen den Einmündungen Herrenweg und Schlossstraße begonnen werden. Jedoch liege hier die bestehende Trinkwasserleitung so nah an dem zu sanierenden Kanal, sodass der Wasserzweckverband eine oberirdische provisorische Trinkwasserversorgung sicherstellen müsste. Denn die bestehende Wasserleitung werden im Zuge der Arbeiten vorübergehend außer Betrieb gesetzt und auch ausgetauscht. Da sich der Wasserzweckverband allerdings im Krisenmodus befindet und seine Kapazitäten für wichtigere Aufgaben bündelt, wurde nun zwischen Hauptstraße und Einmündung Herrenweg begonnen – einem Bauabschnitt in dem der Wasserzweckverband nicht tätig werden muss.

"Wir haben jede einzelne Baumaßnahme geprüft, inwiefern sie jetzt notwendig ist", sagt Michael Wilde vom Wasserzweckverband. "Hätten wir jetzt alles aufgerissen, hätten wir uns eine Gefahr aufgebürgt, für die wir überhaupt keinen Kopf haben. Wir wollten da kein Fass mehr aufmachen." Damit meint Wilde einen möglichen Baustopp, den eine weitere dynamische Entwicklung des Virus mit sich bringen könnte. Eine oberirdische Trinkwasserleitung in einem heißen Sommer könne möglicherweise zusätzlich für ein "Legionellen-Wachstum vom feinsten" sorgen.

Wie Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder am Donnerstag auf RNZ-Nachfrage erklärte, habe man sich nun mit dem Bauunternehmen darauf geeinigt, zunächst die Arbeiten zu verrichten, in die der Wasserzweckverband nicht involviert ist, um sich so ein wenig Luft zu verschaffen. Jedoch müsse man bei der weiteren Planung immer wieder schauen, wie sich die Corona-Krise weiter entwickelt. Sollte diese auch nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts – sofern überhaupt solange gearbeitet werden darf – weiter Bestand haben, werde womöglich der dritte Abschnitt – zwischen Einmündung Schlossstraße und Ortsausgang in Richtung Grombach – vorgezogen. "Das sind Sachen, die man noch klären muss", sagt Haffelder.

Auch könne der Tiefbauamtsleiter nur darüber spekulieren, inwieweit sich das ganze Hin und Her letztendlich auf die Baukosten auswirken könnte. Für die Straßen- und Fußwegsanierungen sind mehr als 1,3 Millionen Euro eingeplant. Die Kanalsanierung schlägt mit rund 1,1 Millionen Euro zu Buche. "Ich kann, Stand jetzt, noch keine Aussage treffen. Die Baufirma hat noch keine Mehrkosten angemeldet."