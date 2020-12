Auf der Ackerfläche am Kreisel in der Zimmerhöfer Straße soll ein Wohngebiet entstehen. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Zimmerhof. (fsd) Die Ansiedlung des "Norma"-Supermarkts in Zimmerhof soll eine Versorgungslücke in diesem Bereich der Kurstadt schließen. Zudem erhoffen sich die Verantwortlichen dadurch weniger Autofahrer, die aus Zimmerhof und Heinsheim in die Kernstadt fahren, um dort einzukaufen. Doch der neue Lebensmittelmarkt ist nicht das einzige Projekt, das auf der Ackerfläche am südwestlichen Rand Zimmerhofs realisiert werden soll. Denn im Gewann "Mittlerer Flur" soll auch ein neues Wohngebiet entstehen.

Derzeit gebe es in der Stadt eine große Nachfrage nach Geschosswohnungen, sagte Oberbürgermeister Sebastian Frei im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung. Mit dem Wohngebiet soll dieser gedeckt werden. "Wir wollen mit dem Aufstellungsbeschluss nun weiter vorankommen", betonte der Rathauschef.

"Wir wünschen uns ein Neubaugebiet mit drei visionären Eckpfeilern", führte Gordan Pendelic (Freie Wähler) aus: "Herzblut, Mut und Nachhaltigkeit." Man solle die Erfahrungen und frischen Erkenntnisse der vergangenen Erschließungen sowie erfolgreiche Konzepte anderer nutzen, damit man "ein tolles Wohnviertel" schaffen könne. Dabei solle man auch das Thema bezahlbarer Wohnraum "frisch denken". Pendelic brachte dabei klein- und mittelparzellige Reihenhäuser sowie "sanfte" Mehrfamilienhäuser, auch als Mehrgenerationenwohnen, ins Spiel. "Genügend große Verkehrsflächen zum Parken, Spielen und Radfahren sind vorhanden."

Im Bezug auf die Nachhaltigkeit würden sich die Freien Wähler einen Ansatz wünschen, der Freiburgs Solarsiedlung zum Vorbild hat. Damit spielte Pendelic auf energiesparende und ökologische Baumethoden, Fotovoltaikanlagen sowie Ladepunkte für Elektroautos an. "Das Gebiet liegt mitten in der Natur, behandeln wir es auch so."

Timo Reinhardt (CDU) wünschte sich zusätzlich eine engere Kopplung des ÖPNV an die Kurstadt. Dies würde eine Lücke schließen, ohne den Ortsteilcharakter aufgeben zu müssen. Zwar werden bis zum Spatenstich noch einige Jahre vergehen, aber man sei auf dem richtigen Weg und stelle entscheidende Weichen.

Gegenwind gab es hingegen von der ÖDP-Fraktion. "Wir haben uns immer klar für einen Lebensmittelmarkt ausgesprochen", sagte Klaus Ries-Müller. "Auch weil hier die Verkehrsbelastung im Kernort und vor allem in der Heinsheimer Straße abnehmen wird." Ein weiteres Baugebiet mit für ihn zwischen 600 und 800 Einwohnern sei dahingehend kontraproduktiv. "Die Fehler der Vergangenheit werden hier wiederholt. Wir erzeugen uns unsere Verkehrsbelastung selber." Denn der durch den Markt eingesparte Verkehr werde aufgrund des Baugebiets und die Ströme von dort in Richtung Westen auf die Autobahn "mehr als kompensiert". Dementsprechend votierte die ÖDP-Fraktion gegen den Aufstellungsbeschluss, dem bei sieben Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen letztendlich dennoch mehrheitlich zugestimmt wurde.