Nun steht das Datum fest: am 19. Juli will Jörg Huster das Lokal "Bahnhof 13" im Bahnhofsgebäude eröffnen. Foto: Dezort

Bad Rappenau. (fsd) Seit knapp einem Jahr steht mit dem Bahnhof eines der bedeutendsten Gebäude der Kurstadt leer - aber das nicht mehr lange. Im April hat bereits die neue Touristen-Information der Bad Rappenauer Touristik-Betriebe (BTB) im Glaskasten am Gleis eins ihren Betrieb aufgenommen.

Nachdem die Neueröffnung des neuen Lokals von inDrink-Geschäftsführer Jörg Huster aus unterschiedlichen Gründen immer wieder nach hinten verlegt wurde - zunächst sollte zum Weihnachtsgeschäft, später im April und dann zum Stadtfest eröffnet werden - steht nun ein Termin fest. Wie auf dem Stadtfest zu lesen war, soll das Restaurant "Bahnhof 13" am Freitag, 19. Juli, feierlich eröffnet werden.

"Ich habe den Druck rausgenommen", sagt Huster im Gespräch mit der RNZ zu den verschobenen Terminen. Es mache erst Sinn zu öffnen, wenn administrativ und konzeptionell alles durchdacht sei. "Die Küche ist nun im Einbau und die Regale kommen nächste Woche." Zudem habe er in den letzten Wochen mit den Planungen fürs "Craft & Bier"-Festival, dem kommenden Weindorf oder seiner Teilnahme am Blacksheep-Festival in Bonfeld viele weitere Projekte zu betreuen gehabt. Darüber hinaus musste viel Abstimmungsarbeit mit der Stadt, dem Landratsamt und dem Landesdenkmalamt geleistet werden.

Auf dem Stadtfest konnten Interessierte erstmals erproben, was sie dann ab Juli im Bahnhof erwartet. Huster war mit einem Weinstand vertreten und bot zusätzlich auch Paella an. Im neuen "Bahnhof 13" sollen Gastronomie und Verkaufsstandort vereint werden. Morgens stehe der Verkauf im Vordergrund. Neben verschiedenen Weinen soll auch Feinkost angeboten werden. Unter anderem schwäbische und spanische Tapas. "Gerichte, die uns Spaß machen", sagt der Unternehmer.

Zwischen Dienstag und Freitag wird es einen Mittagstisch geben, zwischen Dienstag und Samstag gibt es eine Abendkarte. Sonntags hat das Lokal geschlossen, montags nur der Verkauf geöffnet. Um immer mal wieder neue Akzente zu setzen, will Huster hin und wieder Genussabende anbieten, an denen Livemusik für eine besondere Atmosphäre sorgen soll. Auch verschiedene Veranstaltungen wie Lesungen seien denkbar. Ebenso könnten die Räumlichkeiten für Feierlichkeiten gebucht werden. Dies komme bereits gut an, verrät Huster. "Die zweite Jahreshälfte ist gut gefüllt."