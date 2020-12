In der „Zimmersteige“ in Heinsheim soll ein weiteres Mehrfamilienhaus entstehen. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Heinsheim. Der Wohnungsmarkt in der Kurstadt ist seit Jahren angespannt. Das zeigt nicht nur das Interesse der Stadt, möglichst in allen Teilen neue Baugebiete zu erschließen und Familien die Möglichkeit zum Bau eines Eigenheims zu geben. Nun entsteht in Heinsheim neuer Wohnraum. In seiner jüngsten Sitzung hat der Technische Ausschuss vom Bau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage und Kinderspielplatz Kenntnis genommen. Realisiert werden soll das Bauvorhaben in der Zimmersteige 6. Auf dem angrenzenden Grundstück entsteht zurzeit ein Wohnkomplex mit elf Wohnungen mit Größen zwischen 37 und knapp 134 Quadratmetern sowie einem Einfamilienhaus mit 167 Quadratmeter.

In dem dreieinhalbgeschossigen Gebäude, dessen Bauantrag nun dem Gremium vorgelegt wurde, sollen 15 Wohnung entstehen. Sieben sind als sogenannte Ein-Zimmer-Appartements geplant. Hinzu kommen acht weitere Wohnungen – zwei davon sollen im zweiten Dachgeschoss als Maisonetten realisiert werden.

In der angedachten Tiefgarage sollen zehn Stellplätze entstehen; acht weitere sind oberirdisch entlang des Gebäudes vorgesehen. "Die Zimmersteige ist ziemlich eng", merkte Uwe Basler (Freie Wähler) an. "Das wird problematisch." Zumal der Bauherr, sofern man die noch nicht beschlossene Stellplatzsatzung zugrundelegen würde, weitere Parkflächen anlegen müsste. Die Satzung sieht nämlich 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit vor. Auf Nachfrage von Bernd Hofmann (Freie Wähler) erklärte Oberbürgermeister Sebastian Frei, dass der Satzungsbeschluss im Februar im Gemeinderat fallen soll.

Er sehe allerdings nicht das Problem von zu geringer Parkflächen, denn der Großteil wird als Ein-Zimmer-Wohnung errichtet, und er glaube nicht, dass jede Person, die dort wohnen wird, zwei Autos besitzt. "Es ist eine massive, aber gelungene Bebauung", beschrieb Hochbauamtsleiter Alexander Speer das Projekt. "Es passt in die Ecke."

Sauer stieß dem Gremium aber auf, dass der Bauherr ohne Kenntnisnahme des Technischen Ausschusses bereits mit Rodungsarbeiten begonnen hatte. Diese wurden allerdings umgehend vom Landratsamt Heilbronn eingestellt.

Auch an anderer Stelle sollen in Heinsheim neue Wohnungen entstehen. So stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bei neun Gegenstimmen dem Stand der Straßenbau- und Entwässerungsplanung für das Baugebiet "Neckarblick" zu und vergab die weitere Planung an das Büro "Bioplan" aus Sinsheim. Das Baugebiet bleibt weiter umstritten. Dr. Lars Schubert (Grüne) beschrieb das Areal mit Blick auf die Corona-Pandemie, den "Brexit" und die Klimakrise als ein "ökonomisch riskantes Unterfangen", das einen "erheblichen Investitionsbedarf" erfordere. Zudem gebe es auch "ein ökologisch nicht kalkulierbares Risiko". Denn das Baugebiet soll auf einer Fläche realisiert werden, die vor allem in Wintermonaten bei Starkregen und Hochwasser überflutet werden könnte. "Wir müssen das alles bedenken und werden das Verfahren kritisch begleiten."

Für Antje Hetke (Freie Wähler) ist der "Neckarblick" ein Gewinn für den Ortsteil. In der besonderen Lage am Neckar gebe es eine hohe Lebensqualität. Zusätzlich wünschte sie sich, dass man auch für die Familien, die durch das Baugbiet nach Heinsheim ziehen werden, den Spielplatz aufwertet. "Ein Dalbenturm macht sich hier sicher besser als am östlichen Ende des Kurparks", sagte sie und spielte damit auf die noch ausstehende Entscheidung an, ob der Rutschenturm für 400.000 Euro umgesetzt wird. Bisher war sich das Gremium in diesem Punkt uneinig, sodass das Thema in der Sitzung im zurückliegenden Januar vertagt wurde. Und in Corona-Zeiten wird das Geld sicherlich an anderer Stelle gebraucht.