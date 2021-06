Bad Rappenau. (fsd) Lange haben die Stadtverwaltung und der Gemeinderat danach gesucht, jetzt ist er da: ein "Frequenzbringer" für die Innenstadt. Im Untergeschoss des Geschäftshauses am Kirchplatz 24 ist an diesem Donnerstag mit "Naturata" ein neuer Biomarkt eröffnet worden.

"Für mich ist heute ein richtig guter Tag", ließ Oberbürgermeister Sebastian Frei seiner Freude freien Lauf. Für ihn sei es seit Längerem eine Herzensangelegenheit gewesen, einen Frequenzbringer in die Stadt zu holen – zumal nach der Schließung des Geschäfts "biologisch" in der Heinsheimer Straße eine Lücke in puncto bio-zertifizierter Produkte klaffte. Schließlich habe man mit der "hakopaxan" GmbH mit Sitz in Vaihingen an der Enz einen zuverlässigen Partner für ein städtisches Mietobjekt gefunden. "Das passt perfekt zusammen."

OB Frei sparte in seiner Ansprache auch nicht mit Lob: "Ich bin baff. Wir wissen alle, wie es hier vorher ausgesehen hat. Die hohe Investition hat sich ausgezahlt." Rund 263.000 Euro hat sich die Kommune die umfangreiche Modernisierung kosten lassen. So wurden die Elektrik und die Toiletten ausgetauscht. Ebenso hat man in puncto Brandschutz nachgerüstet. Zusätzlich wurden auch diverse Wand- und Deckenflächen erneuert. Teile der bisherigen Ausstattung stammten noch aus den 1970er-Jahren.

Nun aber erstrahlt die Ladenzeile in neuem Glanz, in der bis dato der "1000 kleine Dinge"-Laden beheimatet war, der jetzt in der ehemaligen "Sport-Ecke Rieger" untergebracht ist. Die Räume wirken dank ihrer hellen Farben freundlich und einladend. Und auch die Fassade kommt nach einem neuen Anstrich wieder frisch und warm daher. Eine Besonderheit im neuen Laden ist ein begehbarer Kühlschrank, in dem Obst und Gemüse gelagert werden. Ein weiterer Hingucker ist das "Bullaugen"-Fenster, das nicht nur Tageslicht in die Filiale werfen soll, sondern über den auch Spaziergänger neugierige Blicke in den Markt werfen können.

Geführt wird dieser von Lilli Schwenk. Sie ist in der Kurstadt keine Unbekannte. Jahrelang führte sie im Stadtcarré das Haushaltswarengeschäft "Lebensart". Nun will sie mit einem Biomarkt durchstarten. "Ich lebe Bio", sagte sie. "Ich achte sehr darauf, was ich einkaufe. Daher ist das für mich der beste Arbeitsplatz und ich bin sehr glücklich." Zusammen mit der Filialleitung sind zum Start sieben Mitarbeiter eingestellt worden, zwei sollen noch im Juli hinzukommen.

Der neue Biomarkt, der auch mit dem Auto zu erreichen ist, setzt in seinem Sortiment ausschließlich auf Bio-Produkte aus größtenteils regionalem Anbau. So kommen beispielsweise die Eier aus Siegelsbach oder das Eis aus Heilbronn. "Alles nach ,Demeter‘-Qualitat", betonte Schwenk. Dies sei die strengste Bio-Zertifizierung. Beispielsweise dürfen nur wenige absolut notwendige Zusatzstoffe und Prozesshilfstoffe in der Verarbeitung verwendet werden. Jodierung, Nitritpökelsalz und sogenannte natürliche Aromen sind verboten. Ausschließlich Aromaextrakte sind zugelassen. Die EU-Bio-Verordnung erlaubt noch Zusatzstoffe, die bei Demeter tabu sind. Darüber hinaus müssen 100 Prozent des Tier-Futters Bio sein. Zwei Drittel des gesamten eingesetzten Futters muss Demeter sein, bei Wiederkäuern muss der Demeter-Anteil bei 80 Prozent liegen.