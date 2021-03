Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. "Die Arbeit gefällt mir sehr. Sie ist sehr aktiv. Und ich kann hier meine Fähigkeiten gut einsetzen", sagt Dolama Tlass Farzat. Seit Februar ist sie die neue Flüchtlingslotsin der Stadt und unterstützt in 20 Stunden in der Woche die Arbeit der Beauftragten für Flüchtlinge und Integration, Jeanette Renk-Mulder. Besonders gefällt Tlass Farzat bislang das Wirken im Team, aber auch, dass man sofort Ergebnisse seines Handelns sehe. "Das ist eine super Motivation", freut sie sich.

Die beiden Frauen seien in den vergangenen Wochen bereits viel in der Kurstadt unterwegs gewesen, um Tlass Farzat in der Flüchtlingsunterkunft in Fürfeld oder bei den alleinlebenden Familien vorzustellen. "Das geht nicht nur online", sagen die beiden unisono. Selbstverständlich habe man Hygiene- und Abstandsregeln dabei streng beachtet. Und die Reaktionen seien bisher durchweg positiv gewesen.

Auch weil Tlass Farzat – vor allem für die geflüchteten Frauen – ein Vorbild sein will und kann. Denn die 36-Jährige ist vor fünf Jahren mit ihren zwei Söhnen (13 und zehn Jahre alt) selbst aus Syrien nach Deutschland geflüchtet und kann sich daher in das Schicksal der geflüchteten Familien in Bad Rappenau gut hineinversetzen. "Es war kein einfacher Weg", erinnert sie sich. "Ich habe mir die Frage gestellt ,Was will ich machen?‘." Nach ihrer Ankunft in einer völlig fremden Kultur sei sie von ehrenamtlichen Helfern viel unterstützt worden. Während ihre Kinder in der Hausaufgabenhilfe oder beim Sport gewesen seien, habe sie Deutsch gelernt und geschaut, wo sie sich einbringen kann.

So war sie beispielsweise in Bayreuth als Bundesfreiwilligendendienstleistende aktiv oder absolvierte ein Freiwilliges Soziales Jahr, das sich auf drei Teilbereiche aufteilte. Während dieser Zeit arbeitete sie in der Flüchtlingsbetreuung und beim Deutschen Roten Kreuz. "Das war ein sehr inspirierendes Umfeld und eine tolle Erfahrung", sagt Tlass Farzat. Auch wollte sie in Bayreuth einen Master-Studiengang beginnen. Sie hatte auch bereits die Zusage erhalten, musste dann mit ihren Söhnen aber nach Heilbronn umsiedeln.

In der Käthchenstadt angekommen, suchte sie gleich wieder Tätigkeiten, bei denen sie sich bestmöglich einbringen konnte. So arbeitete sie für die Stadt Heilbronn als Dolmetscherin oder unterstütze Geflüchtete bei Behördengängen und Arztbesuchen. Auch war sie als Elternmentorin beim Landratsamt Heilbronn aktiv. Da sie aber nicht nur als Dolmetscherin arbeiten, sondern sich im "sozialen Rahmen besser engagieren" wollte, habe sie sich "überall beworben". Letztendlich ist sie über das "Welcome-Center" Heilbronn-Franken an die Anstellung in der Kurstadt gekommen. Das Welcome-Center unterstützt das Ankommen internationaler Fachkräfte in der Region und berät Unternehmen, die internationale Fachkräfte einstellen (wollen).

In Bad Rappenau will Tlass Farzat nun andere Geflüchtete unterstützen und ihnen aufzeigen, dass man viel erreichen kann, wenn man die sich bietenden Chancen auch nutzt. "Sie freuen sich, dass ich da bin. Sie stellen immer Fragen wie ,Was arbeitest du‘ oder ,Wie hast du so schnell Deutsch gelernt?‘. Sie sind positiv neugierig", erzählt die 36-Jährige von ihren ersten Treffen mit den Geflüchteten. "Ich spreche mit denen Deutsch. Da bin ich sehr streng", sagt sie.

"Sie ist ein Vorbild. Sie hat den Krieg selbst erlebt und ist geflohen", sagt Renk-Mulder. "Sie haben eine große gemeinsame Basis. Wenn man sieht, dass sie es schaffen kann, denken sich die anderen, dass sie es auch schaffen können. Das gibt Hoffnung und Inspiration. Sie kann Tipps geben." Zudem helfe die Erfahrung, die Sprache selbst gelernt zu haben, die Probleme der Geflüchteten beim Unterricht zu verstehen.

Aber Tlass Farzat betont: "Die Leute haben heute mehr Chancen. Ich musste eineinhalb Jahre in einem Camp warten, bis ich Anspruch auf einen Deutschkurs hatte." Jetzt gebe es vielmehr Aktionen und Begegnungen, die einem dabei helfen, sich zu engagieren. "Damit man sich als Teil der Gemeinschaft fühlt." Als sie noch im Camp gelebt hat, habe sie an einem Kochkurs teilgenommen und sich "sehr gut gefühlt. Ich habe gemerkt, dass ich mitmachen darf. Ich habe mich willkommen gefühlt."

Flüchtlinge seien nicht nur Bilder und Zahlen, sagt Tlass Farzat. "Man muss auch aktiv sein." Renk-Mulder betont zudem, dass eine gute Integration von beiden Seiten abhängig ist, denn sie sei "keine Einbahnstraße. In Bad Rappenau ist sehr viel Gutes am Laufen." 2020 wollte man beispielsweise ein "Jahr der Begegnung" auf die Beine stellen – doch dann kam Corona. "Wir haben fertige Pläne in der Schublade", sagen Renk-Mulder und Tlass Farzat. Beispielsweise ein Theaterprojekt für Kinder oder ein Kunstprojekt im Wald.

Für ihre persönliche Zukunft wünscht sich die neue Lotsin, die in Syrien ein Studium der Sprachwissenschaften sowie eine Ausbildung als Zahntechnikerin absolviert hat, dass sie einen Masterstudiengang in Richtung Soziales absolvieren darf. Denn: "Ich möchte meine Fähigkeiten stetig verbessern."