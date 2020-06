In der Kernstadt, in Fürfeld und Obergimpern hat die Stadt vier Blitzersäulen installiert, die Raser abschrecken soll. Eine der Säulen steht vor der Verbundschule. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. (fsd) An vier neuralgischen Punkten im Stadtgebiet gibt es ab sofort persönliche Passbilder in schwarz-weiß. Vor einigen Tagen wurden vier Blitzersäulen aufgestellt, die nach einer momentan andauernden Schulung der Mitarbeiter noch diese Wochen in Betrieb genommen werden. Die Stadt will mit den neuen Geschwindigkeitsmessgeräten Raser abschrecken. Anwohner und Gemeinderäte hatten dies schon seit Längerem gefordert. Der Grundsatzbeschluss fiel im Mai 2019. Rund 209.000 Euro kosten die vier Anlagen. Hinzu kommen Ausgaben für die Tiefbauarbeiten.

Doch damals ging es zunächst nur um drei Standorte. Da die Gemeinde Kirchardt allerdings im zurückliegenden Oktober auf eine geplante Säule an der B39 am Ortseingang verzichtete, konnte die Kurstadt diese für sich übernehmen und auf vier Geschwindigkeitsmessungen aufstocken.

Diese wurden nun an besonders stark befahrenen Stellen in der Kernstadt und den Stadtteilen errichtet. Eine Säule steht bei Tempo 30 in der Heinsheimer Straße auf Höhe der Verbundschule. Ein weiterer Blitzer steht außerorts zwischen Kernstadt und Bad Wimpfen – hier gilt Tempo 50. Ebenfalls 50 Stundenkilometer überschreiten dürfen Autofahrer nicht in der Hauptstraße in Obergimpern. Wer schneller unterwegs ist, darf sich über einen persönlichen Schnappschuss freuen. Die vierte Säule setzt unterdessen Raser an der Grundschule an der Bundesstraße B39 in Fürfeld ins Bild.

Allerdings sind nicht alle vier Säulen, die in beide Fahrtrichtungen blitzen können, zeitgleich in Betrieb, denn die Stadt verfügt zunächst nur über zwei Kameras. "Wir werden die Säulen sporadisch bestücken, damit keine Routine erkennbar ist", erklärt Ordnungsamtsmitarbeiter Andreas Lämmle auf Nachfrage. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass die Kurstadt künftig nachrüsten wird. "Jetzt geht es erst einmal darum, Erfahrungen zu sammeln und auch Abläufe innerhalb der Bußgeldstelle zu routinieren." An welchen Punkten nun zuerst geblitzt wird, wollte Lämmle allerdings nicht verraten. Jede Säule sei notwendig, allerdings würde man manche Stellen präferieren.

Die Stadtverwaltung rechnet durch die stationären Blitzeranlagen nun auch mit einem Anstieg der auszustellenden Bußgeldbescheide. Daher wurde das Ordnungsamt um eine 60-Prozent-Stelle aufgestockt. Die Bußgeldstelle verfügt fortan über eine Vollzeit- und zwei Teilzeit-Stellen.