Bad Rappenau-Zimmerhof. (pol/rl) Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde eine 28-Jährige in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Zimmerhof. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht bereits am vorvergangenen Montag, 27. April. Die Frau hielt sich gegen 19 Uhr im Waschkeller des Hauses im Meißener Weg auf, als ein etwas 35-jähriger Mann hereinkam, der eine Gesichtsmaske und Handschuhe trug. Er ging auf die 28-Jährige los und versuchte sie zu auszuziehen. Dagegen wehrte sich die Frau sich vehement, dass der Angreifer flüchtete.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die den Angreifer gesehen haben könnten. Der Angreifer soll etwa 35 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein und etwa 90 Kilogramm wiegen. Vermutlich hat er braunes Haar und braune Augen. Als er die Frau angriff, trug er eine Gesichtsmaske und Handschuhe. Er soll akzentfreies Deutsch sprechen und hellhäutig sein.

Möglicherweise hatte der Täter die 28-Jährige schon seit Anfang April im Visier. So berichtete die Frau, dass jemand die Ventile an ihrem Fahrrad entfernt hatte und an einem anderen Tag ihre Wäsche durchwühlt hatte. Außerdem hatte sie an mehreren Tagen schriftliche Kurznachrichten an sie gefunden. Daher vermutet die Polizei, dass der Täter bereits mehrfach in dem Mehrfamilienhaus war und es vielleicht Zeugen gibt, die den Mann in dem Haus im Meißener Weg oder in der Nähe gesehen haben.

Info: Wer Hinweise auf die unbekannte Person oder zur Tat am 27. April geben kann oder etwas anderes Verdächtiges mitbekommen hat, sollte die Kriminalpolizei Heilbronn unter der 07131/104-4444 anrufen.