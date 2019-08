Mit der neuen Handy-App der BTB hat man alles Wissenswerte zu Ausflugsmöglichkeiten und Veranstaltungen in Bad Rappenau immer in der Hosentasche. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. In nur 4:29 Minuten zur Bergkirche nach Heinsheim, zum Wasserschloss oder zum Gradierwerk in den Salinenpark? Mit dem neuen Image-Film der Bad Rappenauer Touristikbetriebe (BTB) geht das. Unterlegt mit fetziger Musik zeigt der Film alle Sehenswürdigkeiten der Kurstadt, gibt Einblicke in Großveranstaltungen wie die Klassiktage und den Musiksommer, ins Angebot des Rappsodie-Bades oder präsentiert bildgewaltige Drohnenaufnahmen aus der Luft.

Vor drei Jahren hatte die BTB zu einer Pressereise eingeladen. Einer der Gäste hat schon damals Filme gedreht und Drohnenaufnahmen gemacht. Dieser wurde dann beauftragt, den Image-Film der BTB zu realisieren. Entstanden ist laut Geschäftsführer Dieter Wohlschlegel ein "touristischer Rundumschlag. Heutzutage ist es nicht unwichtig, Bewegtbilder zu zeigen. Der Film gibt Besuchern einen Überblick und zeigt Perspektiven, die man normalerweise nicht hat." Der Image-Film solle dazu animieren, Urlaub oder Kur in Bad Rappenau zu machen.

Zudem könne das 4:29 Minuten lange Stück auch Gewerbetreibenden sowie der Kur- und Klinikverwaltung angeboten werden, die Teile des Films nutzen könnten, um eigene, werbende Elemente einbauen. So solle nicht nur für die BTB ein Mehrwert entstehen. Zudem soll der Image-Film auf Messen im Hintergrund gezeigt werden. "Er ist kurz und prägnant. Ein Appetizer also", sagt BTB-Chef Wohlschlegel.

Abgerundet wird das multimediale Angebot der BTB mit einer Handyapp, die bereits seit Herbst 2018 für Android und IOS im Appstore erhältlich ist und offensiver beworben werden soll. "Sie ist ein Abbild unserer Internetseite in komprimierter Form", sagt Wohlschlegel. In der App ist alles Wissenswerte über Bad Rappenau enthalten. Wer noch mehr Informationen haben möchte, beispielsweise zu Kurszeiten, Öffnungszeiten der Bäder oder deren Wassertemperatur, erreicht per Link die Internetseite der BTB.

Dass die Touristikbetriebe nun eine Handy-App anbieten können, ist eher dem glücklichen Zufall geschuldet. "Wir hatten schon einmal darüber nachgedacht, aber die Kosten waren zu hoch. Und wir haben den Fokus auf eine perfekte Internetseite gelegt", erklärt Wohlschlegel. Doch als man von einer PR-Agentur aus Mainaschaff im Landkreis Aschaffenburg als Pilot-Ort ausgewählt wurde, griff die BTB zu. Die App-Entwicklung eines Programmierers aus Griechenland gab es zum Nulltarif. Lediglich die monatlichen Kosten wie Servergebühren müssen getragen werden. Und es musste viel Zeit investiert werden. "Es war eine Fleißarbeit von Sabine Eggensperger", lobt Wohlschlegel. Sie sei dafür zuständig gewesen, was alles in die App kommt und musste sich dafür sogar auch in eine andere Programmiersprache einarbeiten.

Für die BTB ist die App ein "Goody", also ein attraktives Zusatzangebot. Informationen zu den Angeboten der Kurstadt haben die Benutzer immer in der Hosentasche und können sekundenschnell abgerufen werden. Ebenso kann man über die App telefonisch oder per E-Mail direkt mit der BTB oder dem Rappsodie in Kontakt treten. Darüber hinaus gibt es einen Restaurantführer, einen Stadtplan, Broschüren oder eine Übersicht über kommende Veranstaltungen der BTB. Via sogenannter Push-Nachrichten sollen die App-Nutzer künftig schnell und gezielt informiert werden - beispielsweise wenn es für eine Veranstaltung am Abend noch Karten für Kurzentschlossene gibt.

Denkbar sei auch, dass die Webcam im Salinenpark repariert und in die App eingebettet wird. So könnten sich Besucher demnächst vorab über die App informieren, wie das Wetter im Salinenpark ist und dann ihren Tagesausflug planen. "Wir sind noch in der Findungsphase", sagt Wohlschlegel.

Info: Die App ist im Appstore erhältlich. Der Image-Film kann unter www.badrappenau-tourismus.de oder Youtube abgerufen werden.