Bad Rappenau. (pol/mare) Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Sonntag um circa 18.45 Uhr in einer Grundschule in der Wagnerstraße in Bad Rappenau gekommen. Das berichtet die Polizei.

Dort haben Kinder ein Bündel Zeitungen im Schulhof in Brand gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Rappenau rückte aus und konnte das Feuer löschen. Die Kinder waren beim Eintreffen der Feuerwehr noch vor Ort und wurden anschließend durch die Polizei in die Obhut der Eltern gebracht. Bis auf die verbrannten Zeitungen entstand kein Sachschaden.