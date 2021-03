Ein viel diskutiertes Thema in Gemeinderat und Bevölkerung: das Baugebiet „Kandel“ in der Kernstadt. Noch bis Montag läuft das Meistgebotsverfahren. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Der Ruf nach bezahlbarem Wohnraum wurde in den vergangenen Monaten und Jahren bundesweit immer lauter – auch in der Kurstadt. Nun will die Kommune einen ersten Schritt gehen und im neuen Baugebiet "Kandel" am westlichen Rand der Kernstadt sozialen Wohnungsbau ermöglichen. Denn in nicht-öffentlicher Sitzung am 28. Januar stimmte der Gemeinderat für die Abgabe eines an der Raubachstraße anliegenden Grundstücks für acht Wohneinheiten im Zuge des geförderten Wohnungsbaus.

"Wir wollen preiswerten Wohnraum für den Normalverdiener", sagt Oberbürgermeister Sebastian Frei im Gespräch mit der RNZ. Die Kommune beabsichtige zwei bis drei Grundstücke mit einem entsprechenden Konzept im Erbbaurecht zu vergeben. Selbst bebauen wolle man die Fläche nicht, sondern Baufirmen sollen hier ein solches Projekt realisieren.

Bis diese aber ihre Angebote bei der Stadt abgeben können, dauere "es noch eine gewisse Zeit", da die Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat noch die Rahmenbedingungen abklären müsse. "Aber unser Ziel ist es in der Tat, dort geförderten Wohnraum entstehen zu lassen", bekräftigt Frei. Und dass man dies nun in der Kernstadt umsetze, bedeutet laut Frei nicht, dass in den Teilorten kein sozialer Wohnungsbau realisiert werden soll. Beispielsweise in Zimmerhof, wo neben dem neuen Norma-Markt ein Baugebiet geschaffen werden soll, das in ökologischer und in Hinsicht auf den Wohnraum Modellcharakter haben soll.

Das Baugebiet "Kandel" ist für die Stadt eines mit Prestige. Schon seit Jahren ist das Areal, zu dem möglicherweise in ein paar Jahren und bei entsprechender Nachfrage noch ein zweiter Abschnitt hinzukommen kann, Dauerthema im Gemeinderat und in der Bevölkerung. Viel wurde in den Gremien auch über die Vergaberichtlinien beziehungsweise die Art der Vergabe diskutiert. Nachdem einige Bauplätze anhand eines Punktesystems verkauft wurden, dauert noch bis Montag, 15. März, das Meistgebotsverfahren an. "Wir wissen, dass geboten wird", sagt Frei auf die Nachfrage, wie das Verfahren von potenziellen Häuslebauern angenommen wird. Aber Angebotssummen seien ihm nicht bekannt. "Diese bekommen wir erst nach Abschluss des Verfahrens. Wir sind gespannt, denn es ist ein wichtiges Baugebiet für die Kernstadt mit der entsprechenden Erwartungshaltung im Gemeinderat."

435 Euro hat ein Quadratmeter Bauland in "Kandel" im Punktesystem gekostet, beim Gebotsverfahren wurde diese Zahl als Mindestgebot gefordert. Aus der Bürgerschaft kam Kritik auf, dass die Kommune auslote, welche Quadratmeterpreise man bei künftigen Baugebieten anvisieren kann. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das in der Diskussion keine Rolle spielt. Aber ich würde davon abraten", sagt Frei. "Man darf nicht vergessen, dass solche Meistgebotsverfahren auch Ausnahmeergebnisse befördern." Es wäre für den Rathauschef nicht der richtige Ansatz, den maximalen Preis beim Meistgebotsverfahren als Grundlage für folgende Baugebiete anzuwenden.

Welches Verfahren man letztendlich nutze, hänge von der Antwort auf die Frage ab, an wen man Bauland verkaufen möchte. "Wenn ich möchte, dass junge Familien und zum Teil Einheimische zum Zuge kommen, dann kann ich das nur über die Vergaberichtlinien gewährleisten. Sonst funktioniert es nicht", erklärt Frei. "Die Ziele, die wir mit den Vergaberichtlinien formuliert hatten und auch gedenken weiter zu formulieren, haben wir erreicht." Denn schon vor geraumer Zeit habe der Gemeinderat eine Steuerungsmöglichkeit gefordert. Bei Vergaben nach dem Windhund-Prinzip, das heißt, wer zuerst kommt, mahlt zuerst, oder dem Los-Verfahren habe man keine Handlungsmöglichkeit. "Die Vergabe ist oftmals auch mit widerstreitenden Erwartungen verbunden – auch im Gemeinderat", sagt Frei. Die Art und Weise, wie man nun Bauplätze vergebe, sei eine "Mischung aus verschiedenen Ansätzen". Auf der einen Seite habe man die Richtlinien beschlossen, auf der anderen sich aber auch den nötigen Raum gelassen, um andere Vergaben anzuwenden.

Und auch bei den künftigen Baugebieten wie "Boppengrund II" in Bonfeld oder "Halmesäcker" in Fürfeld wolle man die Bauplätze "zum größten Teil" über die Kriterien vergeben. "Und der dann verbleibende Teil soll abhängig von der Situation vor Ort vergeben werden. Das muss nicht immer das Meistgebotsverfahren sein. Es muss zum Baugebiet und zum Teilort passen."

Mit dem Ende des Meistgebotsverfahrens in "Kandel" sind aber noch immer nicht alle Flächen verkauft. Fünf Grundstücke hält die Kommune "für städtische Zwecke" zurück. Eines davon ist das direkt an der neuen Kita St. Anna angrenzende Areal in der Raubachstraße. Die Betreuungseinrichtung platzt schon jetzt aus allen Nähten, ohne dass nur eine Familie im neuen Baugebiet lebt. Eine Erweiterung auf der zurückgehaltenen Fläche scheint wahrscheinlich. "Denkbar", antwortet Frei. Die weiteren Bauplätze könnten künftig "Menschen, die der Daseinsfürsorge dienen", angeboten werden. Beispielsweise könnte man mit einem Grundstück einen Hausarzt dazu bewegen, sich in Bad Rappenau niederzulassen. "Das halten wir für legitim", sagt Frei und betont: "Natürlich zu allgemeinen Preisen von 435 Euro pro Quadratmeter."