Voraussichtlich im Juni 2021 soll die vierte Einrichtung zur Kleinkindbetreuung des Vereins „Käferle“ in der leer stehenden Villa gegenüber der Vulpiusklinik in Betrieb gehen. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Wo sich früher Wohnungen und Büros befanden und nun schon seit Längerem Stille herrscht, soll schon bald wieder Kinderlachen für eine Belebung sorgen. In der seit Jahresbeginn leer stehenden Villa gegenüber der Vulpiusklinik errichtet der Verein "Käferle" neben dem Angebot in der Babstadter Straße seine zweite Kleinkinderbetreuung auf Bad Rappenauer Gemarkung. Insgesamt ist es die vierte Einrichtung des Vereins.

Möglich gemacht hat dies die Hausbesitzerin, die anonym bleiben möchte. "Sie ist auf uns zugekommen. Und wir waren direkt Feuer und Flamme", erzählt Geschäftsführerin Nadja Kirchner. Zudem sei die Lage mit der Nähe zum Stadtwald ideal. Man habe zuletzt nicht alle Kinder bedienen können, weshalb eine Erweiterung sinnvoll sei. "Die Anmeldezahlen haben sich sehr positiv entwickelt."

Momentan hat das "Käferle" in der Babstadter Straße Platz für dreieinhalb Gruppen – also 35 Kinder. In der Villa sollen voraussichtlich im Juni 2021 zwei Gruppen einziehen. Eine komplett neue, und die halbe Gruppe aus der Bestandseinrichtung wechselt in die Vulpiusstraße und wird aufgestockt. "Somit können wir um 15 Kinder am Tag erweitern", rechnet Kirchner vor.

Die beiden Geschäftsführerinnen Manuela Susemichel (l.) und Nadja Kirchner. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Damit in der Villa auch genügend Platz ist, ist ein Anbau geplant. Die Baugenehmigung erwarten Kirchner und Manuela Susemichel, kaufmännische Geschäftsführerin, in der laufenden Woche. Geplant ist, am 16. November mit dem Rohbau zu beginnen, sodass dieser bis zum Jahresende abgeschlossen sein soll und der Innenausbau starten kann. Im Anbau sollen die Toiletten, die Garderobe sowie der Gruppenraum einer Gruppe untergebracht werden. Ein weiterer Gruppenraum sowie ein Schlafraum sollen im Bestand eingerichtet werden. Gegessen wird im bisherigen Wintergarten.

Die zweite Gruppe findet im ersten Obergeschoss ihren Platz. Hier wird eines der zwei Bäder abgebrochen und zu einem Wickelraum verwandelt. Zwei Gruppenräume werden durch einen Durchbruch miteinander verbunden, und hier auch eine kleine Küche sowie der Essbereich eingerichtet. Im Dachgeschoss sollen sich ausschließlich die Mitarbeiterräume befinden. Insgesamt fünf pädagogische Fachkräfte sowie eine Leitung sollen für die Einrichtung neu eingestellt werden und das 37-köpfige "Käferle"-Team erweitern.

"Jede Gruppe arbeitet autark", betont Kirchner. Vor allem in Zeiten von Corona sei dies besonders wichtig. Die Krise habe gezeigt, dass die Mitarbeiter gut zusammenarbeiten. Und auch die Notbetreuung habe funktioniert.

Hintergrund Der Verein "Käferle" wurde im Februar 2003 von zwei Frauen gegründet. Damals war es schwer, U3-Betreuungsplätze zu finden. Das erste Treffen mit zehn Personen fand in einem Wohnzimmer statt. Neun von ihnen blieben am Ball und haben später ihre Kinder ins "Käferle" gebracht. Bereits im Mai 2003 startete die Kleinkindbetreuung mit einer Gruppe in der [+] Lesen Sie mehr Der Verein "Käferle" wurde im Februar 2003 von zwei Frauen gegründet. Damals war es schwer, U3-Betreuungsplätze zu finden. Das erste Treffen mit zehn Personen fand in einem Wohnzimmer statt. Neun von ihnen blieben am Ball und haben später ihre Kinder ins "Käferle" gebracht. Bereits im Mai 2003 startete die Kleinkindbetreuung mit einer Gruppe in der an vier Tagen die Woche acht Kinder untergebracht worden waren. Sein erstes Domizil hatte der Verein in Bad Rappenau-Zimmerhof auf dem Gutshof bezogen. Der Start war nur möglich, da nahezu alle materiellen Dinge von Eltern, Bürgern, Sponsoren und der Stadt gespendet wurden. In den Jahren hat sich viel getan. Inzwischen ist der Verein an drei Standorten mit neun Gruppen aktiv. Mit einem Jahresvolumen von über einer Million Euro ist das "Käferle" inzwischen ähnlich wie ein mittelständisches Unternehmen. Die notwendige Basis ist die Zusammenarbeit mit den Kommunen Bad Rappenau und Bad Wimpfen. Diese schießen 68 Prozent der Betriebskosten zu. 32 Prozent finanziert der Verein selbst. (fsd)

"Wir wollen, dass dem Haus wieder Kinderlachen und eine fröhliche Bestimmung zukommt", sagt Kirchner. Doch bis es so weit ist, muss noch einiges getan werden. Neben dem Anbau muss der Bestand noch kleinkindtauglich umgebaut werden. An den Kosten dafür beteiligt sich auch die anonyme Hausbesitzerin. Ebenso finanzielle Unterstützung erhält der Verein von der Stadt. Diese übernimmt beispielsweise die Kosten für Möbel, Heizkörperverkleidungen, einem Handlauf für die Treppen, die Garderoben und die Spielgeräte im Garten. Unter anderem sollen hier eine Rutsche, eine Netzschaukel und ein Sandkasten für Unterhaltung bei den neun Monate bis drei Jahre alten Kindern sorgen. "Hier wird im Frühjahr noch einiges passieren", sagt Susemichel. Denn auch die für den Anbau abgerissene Terrasse soll an anderer Stelle wieder aufgebaut werden.

"Es ist eine spannende Reise", sagt Kirchner. "Es gibt immer andere Gegebenheiten." Zuletzt hatte der Verein in Bad Wimpfen einen Neubau bezogen. "Doch wir achten sehr darauf, dass es in allen vier Häusern ähnlich läuft." Wie viel Geld Verein, Hausbesitzerin und Stadt für den Umbau investieren, wollte Kirchner auf Nachfrage nicht verraten.