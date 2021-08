Eigentlich hätte die Sanierung der Goethestraße sowie Teile der Herderstraße und Oststraße bereits in diesem Jahr abgeschlossen werden sollen. Nun ist der Januar 2022 als Baustart und Mitte 2023 als Fertigstellung vorgesehen. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Lange Zeit war es still um die geplante Sanierung der Goethestraße sowie Teile der Oststraße und der Herderstraße in der Kernstadt geworden. Bereits im Juli 2019 hat der Gemeinderat das Vorhaben auf den Weg gebracht, ein Baustart für 2020 sowie eine Fertigstellung für 2021 anvisiert. Doch daraus wurde auch aufgrund von Corona nichts. Aber jetzt kommt wieder Bewegung in die Sache. Im Rahmen der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause stellte Hilmar Zapf vom gleichnamigen Ingenieurbüro den aktuellen Stand der Planung vor.

Wie berichtet, beabsichtigt die Kommune ab der Einmündung Heinsheimer Straße bis zum Kreuzungsbereich Herderstraße auf einer Gesamtlänge von rund 500 Metern die Goethestraße komplett zu sanieren und die Fahrbahn von fünf auf 5,50 Meter zu verbreitern. Neben den städtischen Arbeiten an der Kanalisation werden voraussichtlich auch die Wasserversorgungsgruppe Mühlbach, Syna und Telekom das Leitungsnetz erneuern, erklärte Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder bei der Gemeinderatssitzung im Juli 2019.

Neben der Straße ist auch das Kanalnetz sanierungsbedürftig. Hier seien bei Überprüfungen mehrfach starke bis geringfügige Schäden, teilweise aber auch Senken entdeckt worden. Aufgrund der "enormen Schadensdichte", vermehrt gefundener Risse sowie der Erwartung, dass der Kanal künftig undicht werden könnte, sei ein Kanalaustausch notwendig. Etwa drei Viertel der 23 Kanalhaltungen sind schadhaft, erklärte Zapf.

Im Zuge der Arbeiten sollen auch 47 Hausanschlüsse erneuert werden. Ebenso werden 15 Kanalschächte renoviert. Rund 665.000 Euro sind dafür vorgesehen. Eine hydraulisch bedingte Aufdimensionierung des Kanals kostet weitere 455.000 Euro. Und für den Straßenbau samt Beleuchtung und Bepflanzung im Straßenraum werden voraussichtlich etwas mehr als eine Million Euro fällig.

Bei SPD-Stadtrat Michael Jung sorgte die Ausführungsplanung für Unbehagen. Vor allem im westlichen Teil der Goethestraße sah er Probleme. Denn für die Straßenverbreiterung werde der südliche Gehweg weitgehend geopfert. "Die Goethestraße ist eine Zufahrt zum Kurpark, es fehlt aber jegliches Begleitgrün", monierte er. Als Alternative schlug er vor, dass der Verkehr als Einbahnstraße von der Goethestraße zur Oststraße führt. "Dort verteilt sich der Verkehr in verschiedene Richtungen. Der Rückweg führt über die Oststraße über die Rohräckerstraße, die als Einbahnstraße in einem perspektivischen Kreisverkehr mündet, der sie mit der Heinsheimer Straße und der Wagnerstraße verbindet." So könne der Gehweg beibehalten werden und man gewinne mehr öffentliche Parkplätze. Einziger Nachteil wäre die vermeintlich längere Fahrzeit der Autofahrer.

OB Frei verwies darauf, dass die Wegeführung nicht vom Gemeinderat entschieden wird. Jedoch nehme er die Anregung mit auf. Bei sechs Nein-Stimmen sowie vier Enthaltung wurde der Ausführungsplanung vom Büro Zapf zugestimmt. Dieses sieht vor, die Arbeiten im September auszuschreiben, sodass im November der Gemeinderat den Auftrag vergeben kann. Als Baubeginn wird nun Januar 2022 anvisiert. Rund 18 Monate soll die Maßnahme dauern. Ausgeführt wird sie in drei Abschnitten, erklärte Zapf. Zunächst beginne man im Osten der Goethestraße und in der Herderstraße. Dann folgt die Oststraße sowie der Einmündungsbereich in der Goethestraße. Und zuletzt wird der westliche Bereich der Goethestraße bis zur Kreuzung mit der Heinsheimer Straße saniert.