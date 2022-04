Bad Rappenau. (fsd) Im Baugebiet "Kandel" am westlichen Rand der Kernstadt tut sich was. Kräne bestimmen das Bild. Nach und nach wachsen neue Häuser in die Höhe, manche sind bereits fertig. Nun standen auch die Baupläne von vier Mehrfamilienhäusern im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses im Rathaus.

Zwei von den Neubauten sind im Kiefernweg 2 und Kastanienring 42 vorgesehen. Insgesamt entstehen in den beiden zweieinhalb-geschossigen Gebäuden 13 Wohnungen. Um die vorgeschriebene Anzahl an Parkplätzen nachzuweisen, ist der Bau einer gemeinsamen Tiefgarage, die über den Kastanienring erreichbar sein soll, vorgesehen. Ebenfalls im Untergeschoss sollen Nebenräume wie eine Waschküche, ein Technikraum und Abstellräume der Wohnungen untergebracht werden.

Das geplante Vorhaben überschreitet die im Bebauungsplan vorgesehenen Grundflächenzahl. Grund dafür ist die Tiefgarage. Allerdings sorge diese dafür, dass die Autos versteckt sind, betonte Stadtplanerin Birgit Stadler. Um die Gebäude so umsetzen zu können, müssen die Bauherren von gewissen Beschränkungen befreit werden. "Damit bin ich nicht glücklich", sagte Ulrich Feldmayer (Grüne). "Es werden die ersten Wohnungen bezogen und schon befreien wir vom neuen Bebauungsplan."

Zudem sei er skeptisch mit Blick auf die Begrünung der Anlage. Über der Tiefgarage solle eine 60 Zentimeter dicke Erdschicht liegen, die bepflanzt werden kann und sich laut Stadler auch gut dafür eigne. Feldmayer habe mit so einer Lösung bisher keine guten Erfahrungen gemacht.

"Ich bin auch kein Fan von Befreiungen", meinte Oberbürgermeister Sebastian Frei. "Aber das müssen wir nur, weil eine Tiefgarage geplant ist." Man müsse sich das Vorhaben im Gesamten ansehen. "Ob ohne Befreiung das Ergebnis ein besseres ist, wissen wir nicht", sagte der OB. Denn dann könne die Garage nicht umgesetzt werden und Stellplätze um die Häuser herum ausgewiesen werden. "Ich sehe nicht, dass wir das verbieten sollten." Dass die Eigentümer, die das Grundstück im Höchstgebotsverfahren gekauft haben, nun auch Gewinn erzielen wollen und möglichst viele Wohnungen errichten, müsse auch klar sein.

Feldmayer regte anschließend noch an, die geneigten Dächer mit Fotovoltaikanlagen zu bestücken. "Stand jetzt ist dazu noch nichts bekannt", sagte Stadler. Aber: In den Mehrfamilienhäusern soll Fernwärme genutzt werden.

Letztendlich nahm der Ausschuss von den Bauvorhaben Kenntnis, ebenso von den beiden weiteren Gebäuden im Kastanienring 2 und Kandelweg 3 mit insgesamt zehn Wohnungen samt Tiefgarage.