Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Schritt für Schritt zur Musiker-Karriere: Andreas Mioc aus Bonfeld möchte hoch hinaus und träumt von einem Leben auf den großen Bühnen dieser Welt. Sein Talent stellte der 17-Jährige zuletzt bei der Castingshow "Dein Song" auf dem Kinderkanal unter Beweis. Gesucht wurde der Songwriter des Jahres. Ins Rennen ging er mit seiner gefühlvollen Ballade "He Yeah (Feelings)".

Beim Casting im vergangenen Sommer im Schloss Bieberich in Wiesbaden fand sein Duett bei der Jury, bestehend aus "Tonbandgerät"-Sänger Ole Specht, "MIA."-Sängerin Mieze Katz sowie den beiden Neulingen Angelo Kelly und Singer-Songwriterin Lary, großen Anklang. Lediglich an zwei Stellen hatten die Künstler Vorschläge gemacht, den Text anzupassen. Mioc habe sich damals sehr über die Kritik gefreut, und dass er nun wusste, woran er arbeiten könne.

Für den ganz großen Wurf sollte es für ihn aber nicht reichen. In Runde zwei im Komponisten-Camp auf Ibiza war für den ambitionierten Jung-Musiker letztendlich kurz vor dem Finale – für das er mit prominenten Musikpaten wie Annett Louisan hätte zusammenarbeiten können – Schluss. "Das Ausscheiden war für mich kein Weltuntergang. Ich hab’s aber nicht so ganz verstanden", sagt Mioc ein knappes halbes Jahr nach den Aufzeichnung auf Ibiza. "Ich habe zu gut gesungen. Man wollte anderen die Chancen geben, die noch nicht so weit in der Entwicklung sind."

Eine Woche lang hatte er mit Coaches auf der spanischen Insel an seinem Text gefeilt. "Wir haben das Lied aufgepeppt und geschaut, was man besser machen kann." Beispielsweise habe man manche Liedzeilen oder sogar nur ein Wort in einem Satz geändert. Ebenso habe man an der Tonalität des Stücks geschraubt. So wurde beispielsweise eine Gitarre umgebaut. Viel Freizeit hatte Mioc auf Ibiza nicht. Doch wenn zwischen Proben und Drehs mal etwas Pause war, ging es beispielsweise an den Strand.

Für Andreas Mioc war der ganze Trubel mit Kamerateams, Interviews et cetera keine neue Erfahrung. Vor ein paar Jahren hat er bereits bei der ProSieben-Castingshow "The Voice Kids" teilgenommen. Dort schaffte er es mit den "Battles" ebenfalls bis in Runde zwei. Für ihn habe die Zeit dort mehr Spaß gemacht, als jetzt die Teilnahme bei "Dein Song". Dennoch bereue er es nicht, denn er habe abermals viel lernen können. "Ich gehe nun anders an die Sache heran", sagt Mioc. "Früher habe ich einfach drauf losgeschrieben. Jetzt mache ich mir erst Gedanken, zu welchem Thema ich schreiben will. Ich schreibe einige Sätze auf und setze sie wie ein Puzzle zusammen. Ich fange nun immer mit dem Refrain an." Seit den Dreharbeiten zu "Dein Song" habe Mioc bereits vier neue Songtexte geschrieben und drei Lieder davon auch schon aufgenommen.

Noch heute hat der 17-Jährige mit manchen Kontrahenten Kontakt. Sich die Ausstrahlung der Folgen auf Kika angeschaut hat er aber nicht. "Ich hab’s nur teilweise gesehen. Ich schaue nicht mehr so oft Fernsehen, und es ist auch ein halbes Jahr her. Das kommt mir komisch vor." Von seiner Teilnahme hat Mioc auch nur wenigen Freunden erzählt , doch die, denen er davon berichtet hat, haben im Kika genauer hingeschaut. "Manche haben mir Bilder von ihrem TV geschickt." Wiederum andere hätten ihn gefragt, warum er denn nichts gesagt habe. "Das Feedback war durchweg positiv", freut er sich.

Nun hat Mioc ein freiwilliges soziales Jahr in einer Reha-Klinik in Bad Wimpfen begonnen. Ein Casting will er daher in nächster Zeit nicht besuchen. Allerdings habe er nun Kontakt zu einem Musik-Produzenten, mit dem er sich ab und zu treffen werde. Im Feierabend und am Wochenende will er sich weiter seinem großen Traum widmen und an seinen Liedern feilen.

Info: Wer Andreas’ Musik hören möchte, kann das auf seinem Youtube-Kanal.