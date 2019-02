Während an den Grundschulen im Kernort, in Bonfeld oder Obergimpern die Arbeiten noch anstehen, kann der Anbau (li.) der Kita in Zimmerhof im März in Betrieb genommen werden. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Die Stadtverwaltung nahm in letzter Zeit Geld in die Hand, um die Schulen in der Kernstadt und den Ortsteilen auf Vordermann zu bringen. Und das muss sie auch in den nächsten Monaten und Jahren. Während die Maßnahmen an der Verbundschule mit der Fertigstellung der Mensa im April abgeschlossen werden sollen, sollen ab den Osterferien Arbeiten in der Schule in Bonfeld und in den Sommerferien in der Kernstadt-Grundschule erfolgen. Für letztere hat jetzt der Gemeinderat bei seiner zurückliegenden Sitzung einstimmig den Beschluss gefasst. Kosten: 122.000 Euro.

In der Kernstadt-Grundschule, die erst im Vorjahr eine Container-Erweiterung bekommen hat, sollen demnach Umbau-, Modernisierungs- und Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Im Zuge der Arbeiten wandert die Lehrbücherei aus dem ersten Obergeschoss ins ehemalige Stuhllager im Erdgeschoss, das verkleinert und mit einer eingezogenen Wand abgetrennt wird.

In der bisherigen Bücherei entstehen ein Besprechungsraum, ein Papierlager, ein Ambulanzzimmer sowie ein separater Kopierraum mit einem Abluftschacht nach außen.

Zudem soll das Lehrerzimmer in Richtung Bücherei vergrößert werden. Dafür wird eine eingezogene Trockenbauwand herausgerissen. "Mit dem neuen Anbau kamen auch neue Lehrer. Daher wird mehr Platz benötigt", begründet Hochbauamtsleiter Alexander Speer die Arbeiten.

Außerdem sollen brandschutztechnische Mängel beseitigt werden. Sowohl im bisherigen Stuhllager als auch in der Bücherei werden die Fenster durch Sicherheitsglas ersetzt. "Bisher war das Glas provisorisch mit Folie gesichert, aber das ist keine Dauerlösung", meinte Speer.

In Bonfeld wird die Grundschule ab den Osterferien saniert. "Die Schule wird nahezu abgerissen", sagt Speer. Größtes Manko ist das Dach. Immer wieder seien Arbeiten ohne statische Berechnungen vollzogen worden. Das Gebäude habe mehr aushalten müssen, als es ursprünglich konnte. Nun blieben nur die Wände, der Rest komme weg.

Der Unterricht findet übergangsweise in Containern statt. Vier Klassen, ein Lehrerzimmer und das Rektorat kommen darin unter. Die Kernzeitbetreuung wandert derweil in die kleine Halle. Das ehemalige Feuerwehrhaus, das nach Eröffnung der Feuerwache Süd im Gewerbegebiet Buchäcker leer steht, soll vorübergehend als Bücher- und Materiallager genutzt werden.

Unterdessen werden an den Schulen in Fürfeld und in Obergimpern jeweils ein Gerüst als Provisorium für einen zweiten Rettungsweg installiert. In Obergimpern folgt 2020 dann die Generalsanierung. "Elektronik, Heizungsanlage, Fenster und Dach", nennt Speer nur einige Punkte, die sanierungsbedürftig sind. Ähnlich wie in Bonfeld soll der Unterricht dann in Containern stattfinden. Derzeit prüfe man, ob es kostengünstiger ist, die Container zu kaufen und nach Abschluss der Arbeiten wieder zu verkaufen oder weiterhin zu mieten.

Das Dauerthema Verbundschule steht nach deutlichen Verzögerungen - die Mensa sollte eigentlich im Juni dann im Dezember 2018 fertiggestellt sein - vor dem Abschluss.

Auch bei den Kindertagesstätten der Kurstadt tut sich etwas. Im neuen Baugebiet Kandel am westlichen Stadtrand befindet sich die Einrichtung momentan im Bau, während die Kita in Zimmerhof ab März den neuen Anbau in Betrieb nehmen kann. Zwei Gruppen sollen dort unterkommen. Das Gebäude mit Holzfassade enthält einen Technikraum, Schlafzimmer, Spielzimmer, einen Besprechungsraum, einen Personalraum und eine Küche. Über einen Durchgang soll der Neubau künftig mit dem Bestandsgebäude verbunden sein. Ebenso stehen die Arbeiten an der Außenanlage noch an.