Die Sammelboxen stehen auch in Bad Rappenau bereit. Foto: Handy-Aktion BW

Bad Rappenau. (rnz) Als erste Aktion des neuen Klimaschutzmanagers der Stadt findet noch bis zum 1. Oktober in den Bürgerbüros eine Sammelaktion ausgedienter Mobiltelefone statt. In die Sammelboxen können ausschließlich Handys und Smartphones ohne Akku geworfen werden. Zubehör wie Kopfhörer oder Ladekabel können nicht über die Sammelaktion abgegeben werden. Diese sollten bei einem Wertstoffhof abgegeeben werden.

Damit beteiligt sich Bad Rappenau im Rahmen der landesweiten "Handy-Aktion Baden-Württemberg" an der Sammlung von gebrauchten Mobiltelefonen, die recycelt werden sollen. Mit dem Erlös der Aktion werden Bildungs- und Gesundheitsprojekte unterstützt.

Der gesamte Recyclingprozess findet vollständig in Deutschland statt. Mitarbeitende einer Firma in Flensburg erfassen und sortieren die Geräte, denn erfahrungsgemäß eignen sich rund 15 Prozent zur Weiternutzung. Diese werden repariert beziehungsweise wiederaufbereitet. Den Bestimmungen gemäß werden dabei sämtliche Daten gelöscht. Die restlichen Geräte werden nach Nordrhein-Westfalen gebracht und bei einem Unternehmen in Reken fach- und umweltgerecht zerkleinert und geschreddert.

Anschließend werden die geschredderten Teile bei einer Firma in Lünen eingeschmolzen. Durchschnittlich können pro recyceltem Gerät 150 Milligramm Silber, 25 Milligramm Gold, neun Gramm Kupfer sowie kleine Mengen von Palladium und Platin zurückgewonnen werden. Sie werden als Sekundär-Rohstoffe am Rohstoffmarkt verkauft. Somit sind sie einsetzbar für neue Produkte.

Für jedes Handy, das gesammelt wird, erhält die Handy-Aktion Baden-Württemberg einen Geldbetrag (aktuell ungefähr 50 Cent). Mit dem Erlös werden drei nachhaltige Bildungs- und Gesundheitsprojekte in Afrika unterstützt. Ausführliche Informationen zu den drei Projekten gibt es unter www.handy-aktion.de/spendenprojekte