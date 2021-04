Bad Rappenau-Grombach. (fsd) Nach dem Neubau der Feuerwache Süd im Gewerbegebiet "Buchäckerring" in Bonfeld sowie den Sanierungen der Feuerwehrhäuser der Abteilungen Heinsheim und Obergimpern investiert die Kurstadt weiter in die Infrastruktur der Freiwilligen Feuerwehr. Der nächste Schritt ist der Neubau eines Feuerwehrhauses für die Abteilung Grombach am östlichen Rand des Stadtteils.

Und das Projekt scheint alternativlos zu sein. Denn die momentanen Räumlichkeiten im Untergeschoss des Bürgerhauses "erfüllen nicht einmal annähernd die Anforderungen", erklärte Oberbürgermeister Sebastian Frei im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung. Man habe sich die Gegebenheiten vor Ort angeschaut und sei "schnell zu dem Entschluss gekommen, dass eine Sanierung nicht in Betracht kommt".

Nach mehreren Terminen mit einem Arbeitskreis der Feuerwehrabteilung und dessen Wunsch nach einer höheren Wahrnehmbarkeit der Wache, habe man sich gegen eine Realisierung des Neubaus im Gewerbegebiet "Kreuz-Obern-Tor" entschieden, sondern will das Feuerwehrhaus nun unmittelbar in der Nähe zum Kreisverkehr am östlichen Ortsausgang bauen.

Entstehen soll ein zweigeschossiges Gebäude. Im Erdgeschoss sind geschlechtergetrennte Umkleiden und Toiletten sowie Duschen, eine Werkstatt, ein Lager, ein Funkraum, ein Konferenzbereich für Lagebesprechungen und ein Technikraum vorgesehen. Ein Lehrmittel- und Elektroraum, Toilette und Duschenanlage für Behinderte, eine Teeküche, ein Jugendraum, ein Aufenthaltsraum für den Bereitschaftsdienst sowie ein großer Schulungsraum sollen im Obergeschoss untergebracht werden. Ein Treppenhaus sowie ein Lift soll beide Stockwerke miteinander verbinden. In der geplanten Fahrzeughalle mit zwei Toren sollen zwei Fahrzeuge geparkt werden können. Rund 2,2 Millionen Euro sind für das Vorhaben vorgesehen. "Das Thema Nachhaltigkeit ist uns bei diesem Vorhaben sehr wichtig", führte Frei zudem aus. So sei man bestrebt, das Vorhaben in Holzständerbauweise umzusetzen. "Es soll ein gut funktionierendes Feuerwehrhaus werden. Und das in erster Linie mit all dem, was beim nachhaltigen Bauen möglich ist."

Massive Bauweise mit höherer Lebenserwartung

Wie Hochbauamtsleiter Alexander Speer erklärte, ist auf dem Dach eine Fotovoltaikanlage vorgesehen. Und mit der Firma Hemmer sei man im Gespräch, dass das Gebäude künftig mit Biogas beheizt wird. "Es könnte ein interessantes Gebäude werden", freute sich der in Grombach lebende CDU-Gemeinderat Franz Fleck. Er sehe die geplante Holzständerbauweise kritisch und befürworte den klassischen Betonbau. Ratskollege Reinhard Künzel (SPD) pflichtete ihm bei, denn eine massive Bauweise habe eine um 20 Prozent höhere Lebenserwartung: "Das ist schon genug dafür." Fleck hofft indes, "dass der Bau vorangeht und man im Kostenplan bleibt". Klaus Ries-Müller (ÖDP) regte an, dass zusätzlich zur Fotovoltaikanlage auch eine Regenwasserzisterne installiert wird.

"Professionelles Arbeiten benötigt eine professionelle Ausstattung", brachte es Birgit Wacker (Grüne) auf dem Punkt. "Wir freuen uns, dass wir dort ein schönes Feuerwehrhaus haben werden", sagte Frei nach dem einstimmigen Votum für den Neubau.