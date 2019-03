Von Hans-Joachim Of

Grombach. "Ich lasse dem Meister stets freie Hand. Er hat schon etliche Teile aus meinem Schaustellerpark veredelt", sagt Stefan Traber aus Grombach. Stets habe er ein perfektes Ergebnis abgeliefert. Die Rede ist vom bundesweit bekannten Airbrush-Künstler Lothar Bohn aus Hambrücken, der kürzlich in seinem Atelier eine von Traber angelieferte, grüne, lebensgroße Freiheitsstatue verschönerte.

Jetzt erstrahlt "Miss Liberty" in den schönsten, plakativsten Farben und wird künftig im Kassenbereich eines Traber-Fahrgeschäftes auf Messen und Jahrmärkten für den besonderen Blickfang sorgen. "Die Statue kommt zum American-Trip, einem Familienkarussell, ähnlich einer Riesenschaukel, hinzu", sagt Traber, dessen Familie zur bekannten Artistenfamilie gleichen Namens gehört. Und Lothar Bohn?

"Eigentlich gibt es fast nichts, was man nicht auch besprühen kann. Ein Flugzeug oder Schiff fehlt mir allerdings noch in der Sammlung", sagt der freischaffende Künstler schmunzelnd. Seit über zwei Jahrzehnten hat sich der heute 53-jährige gelernte Elektro-Installateur, der sein Hobby zum Beruf machte, mit einmaligen Kunstwerken in der Szene einen Namen gemacht. Seine Kundschaft, die aus allen Teilen der Bevölkerung kommt, schätzt die Arbeiten eines Mannes, der in der Vergangenheit auch schon einen vom Trucker-Magazin ausgeschriebenen Wettbewerb um den "schönsten Truck Deutschlands" gewann.

Nach der legendären "Schlacht am Little Big Horn" hatte Lothar Bohn in sechswöchiger Arbeit einen 17 Meter langen 40-Tonner-Truck einer süddeutschen Spedition mit dem Luftpinsel und insgesamt 15 Litern Farbe besprüht. Ein weiteres Motiv ist König Arthus, sagenhafter Herrscher der keltischen Briten um 500 nach Christus, zusammen mit den "zwölf tapferen Rittern der Tafelrunde" den 500 PS-Riesen des Fuhrunternehmens.

Klar, dass ein solcher Lkw bei Verkehrsteilnehmern, Fußgängern oder auf der Autobahn stets für Erstaunen sorgt. Im Moment arbeitet Lothar Bohn an einem Wickinger-Truck. Zuvor verließen Kunstwerke wie "Star Wars", römische Gladiatoren oder "Herr der Ringe" das großflächige Werkstattgebäude Bohns, der sich als einziger Airbrush-Künstler Süddeutschlands an solche Großprojekte wagt.

Auch im angrenzenden Ausland sind seine Werke gefragt. Fakt ist, dass das Ergebnis jedes Mal bei den jeweiligen Auftraggebern, die dem Künstler im Regelfall freie Hand geben, für Gänsehautmomente sorgt. Bohn, der Mann mit Fingerspitzengefühl und ruhiger Hand, benutzt keine Schablonen oder Vorlagen, arbeitet stets nach seinen "Bildern im Kopf". Vor Beginn der "Fünften Jahreszeit" waren Faschings- und Fantasy-Motive für Umzugswagen oder als großflächige Hintergrundleinwände für Prunksitzungen einiger Vereine gefragt. Motorräder und Helme, Musikinstrumente, Briefkästen oder Garagentore gehen das ganze Jahr. Ebenso Zirkus- oder Jahrmarktwagen, Utensilien von Schaustellern, Hauswände, Hofeinfahrten oder Biergärten.

Vor der Fußball-Weltmeisterschaft hat er sogar mit einem Body-Painting an Freizeitmodels für den besonderen Hingucker gesorgt und Landesfarben einiger teilnehmender Nationen auf die Oberkörper junger Menschen gesprüht. "Das machte riesigen Spaß - mir und den Bodys", sagt Bohn lachend. "Auch für mich bedeutet es stets eine neue Herausforderung. Es ist immer wieder spannend zu erleben, wenn nach teils wochenlanger Arbeit das fertige Produkt zur Abholung bereit steht."

Der nächste, dieses Mal größere Auftrag von Stefan Traber steht übrigens schon ins Haus. "Lothar Bohn wird für uns ein Riesenrad, das auf der Kirmes zum Einsatz kommt, bemalen", informiert Traber. Im Gegensatz zur Miss Liberty wird dieses Kunstwerk dann sicher einige Tage Arbeit in Anspruch nehmen.

Info: www.atelier-bohn.de