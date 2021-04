Bad Rappenau-Grombach. (fsd) Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden, nunmehr seit Monaten andauernden Einschränkungen, gehen auch an den Kraichgauwanderern aus Grombach nicht spurlos vorbei. "Das gewohnte Wandern war zuletzt nicht mehr möglich", bedauert Günther Zimmermann. "Die letzte Wanderfahrt zu den Wanderfreunden in Ansbach war am 8. März 2020", erinnert er sich. "Danach ging nichts mehr." Nahezu alle Wandertage wurden abgesagt.

Nutznießer der Corona-Pandemie sind bis dato vor allem die Organisatoren der permanenten Wanderwege, führt der Kraichgauwanderer weiter aus. Auch die eigenen Wege in Bad Rappenau und Siegelsbach seien in den vergangenen Monaten stark frequentiert gewesen. Insgesamt wurden dort trotz Krisenzeit 1592 Startkarten verkauft. "Finanziell geht es uns ganz gut. Wir haben keine großen Einbußen. Selbstverständlich haben wir Ausgaben, aber die gleichen wir mit dem Verkauf der Startkarten wieder aus", erklärt Vereinsvorsitzender Rolf Morasch im Gespräch mit der RNZ. Da man nicht mit dem Bus zu zahlreichen Veranstaltungen fahre, fielen die großen Posten ohnehin weg.

Auf der Strecke geblieben ist zuletzt aber die Geselligkeit. "Das ist ein ganz großer Nachteil. Die treffen unter uns sind sehr wichtig", sagt Morasch. "Wenn man gemeinsam wandert, möchte man auch Gespräche führen und am Ende noch zusammensitzen. Das fehlt uns wie allen anderen auch." Nun halte man per E-Mail, WhatsApp oder Telefon Kontakt. Immerhin: Bis jetzt haben die Wanderer keinen Mitgliederschwund zu beklagen. Dennoch habe Morasch "Bammel davor", dass noch der ein oder andere – "vor allem ältere Wanderer" – abspringt, sobald es wieder losgeht. "Die Gefahr besteht, das wäre schlecht für uns."

Aber die Grombacher sind durchaus positiv gestimmt: Denn auf das Wandern müssen die Mitglieder nicht verzichten, da die Aktivität an der frischen Luft allein oder zu zweit nach wie vor erlaubt ist. Dennoch fiebere man auf den Augenblick hin, wenn man wieder mit zehn, 20 Leuten gleichzeitig auf Wanderschaft gehen kann.

Besonders eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie sich von der Pandemie den Spaß an ihrem Hobby nicht nehmen lassen, haben Friedhelm Kuhn und Laila Sommer. Sie sind wie schon 2019 die Wanderkönige der Kraichgauwanderer. Insgesamt an 310 Wanderungen haben sie im vergangenen Jahr teilgenommen. "Da kann man nur den Hut ziehen", sagt Morasch. "Das kann man eigentlich gar nicht nachvollziehen. Sie waren jeden Tag unterwegs." Vor 20, 30 Jahren sei es schon viel gewesen, wenn man im Jahr auf 100 Wanderungen gekommen ist, erinnert sich Morasch. "Aber diese Zahlen sind schon enorm."

Beide hatten weder Corona noch Wetter oder Entfernung gescheut, um dieses Ziel zu erreichen. Sie besuchten viele permanente Wanderwege in allen Regionen, waren bei 14 Marathonveranstaltungen, einem 50-Kilometer-Marsch in Bamberg und einem Weitwanderweg in Spalt, der 200 Kilometer lang war. Oft mussten Übernachtungen in Kauf genommen werden, um an den Veranstaltungen in NRW-Rheinland-Pfalz-Ober-, Mittel-und Unterfranken, Oberbayern und Baden-Württemberg teilzunehmen.

Aber nicht nur Kuhn und Sommer haben zahlreiche Wanderungen besucht. Ein überaus erfolgreicher Wanderer ist auch Markus Raab. Er konnte 175 Wanderungen vorweisen. Darunter sechs Marathons, zwei Langstrecken- mit 50 Kilometer sowie einige Rundweitwanderwege über weit mehr als 100 Kilometer, beispielsweise in Bopfingen (145) oder in Luxemburg (188). Der dritte "Superwanderer" ist Friedrich Klenk mit 290 Wanderteilnahmen. Weitere sechs Mitglieder erreichten zwischen 100 und 150 Teilnahmen. Ihnen allen hat Morasch die Ehrungen seitens des Deutschen Volkssportverbands auf dem Postweg zukommen lassen.

Für das Wanderjahr 2021 sind 46 Volkssportveranstaltungen und 22 Termine für die PW-Wanderwege in Bad Rappenau und Siegelsbach geplant. Ob sie allerdings auch stattfinden, ist unklar. "Das wird die Lage zeigen", sagt der Vorsitzende. Die Termine für April wurden bereits abgesagt. Die nächste geführte Wanderung soll am 19. Mai in Grombach stattfinden. Der Alternativtermin ist der 14. Juli. Und am 29. Mai wollen die Kraichgauwanderer ihren neuen permanenten Wanderweg im besten Fall vor Publikum einweihen. "Ansonsten gibt es eine symbolische Eröffnung. Aber der Termin steht", betont Morasch. "Ab da ist der Weg frei." Höhepunkt ist aber der eigene Wandermarathon, den die Grombacher am 16. Oktober veranstalten. "Wir hoffen, dass sich die Lage bis dahin verbessert hat."