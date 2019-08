Bad Rappenau. (pol/mün) Es war vermutlich ein Mäusebussard, der sich am Samstag erst eine Auszeit auf der Autobahn A6 und dann bei der Verkehrspolizei gegönnt hat.

Der Greifvogel war auf dem Standstreifen bei Bad Rappenau in Fahrtrichtung Heilbronn entdeckt worden. Eine Polizeistreife nahm sich des Tieres an. Es habe "tiefenentspannt" am Rand der Autobahn gesessen und sich "widerstandslos" einfangen lassen, heißt es in dem Bericht.

Danach ging es im Polizeiauto zur Verkehrsdirektion Weinsberg - die Fahrt habe der Greifvogel sogar genossen, schreiben die Polizisten.

Angekommen durfte der Vogel es sich im Außenbereich des Reviers gemütlich machen und wieder Kräfte sammeln.

Nach kurzer Zeit hob der Jäger der Lüfte wieder ab und flog davon.