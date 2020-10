Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Die Kurstadt macht ihre Schulen fit für die Zukunft. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstag dem Umsetzungskonzept der Verwaltung im Rahmen des landesweiten "Digitalpakts Schule" geschlossen zugestimmt. Die Kommune investiert rund eine Million Euro in die Beschaffung von Tablets und Laptops und wird dabei mit knapp 600.000 Euro gefördert.

Um die Förderung zu erhalten, muss die Kommune einen Pflichtanteil von 20 Prozent, also knapp 150.000 Euro, einbringen. Da aber jede Schule im Stadtgebiet mit 28 beziehungsweise 30 (Sekundarstufe) Tablets sowie zwei Lehrer-Tablets – eines für den Unterricht und eines zur Vorbereitung – ausgestattet werden soll, hat das Gremium die Aufstockung des Eigenanteils um mehr als das eineinhalbfache auf knapp 400.000 Euro beschlossen. Ebenso erhält jede der zehn Schulen 75-Zoll-Monitore mit "Apple TV" inklusive einem raumgebundenen Tablet. Insgesamt sieht das Konzept den Kauf von 89 Monitoren vor. Aus Kostengründen soll auf sogenannte Aktivboards – eine interaktive, digitale Tafel – verzichtet werden. Die Leiter aller Schulen wurden über das Konzept informiert und "tragen diese Vorschläge einmütig mit", betonte Oberbürgermeister Sebastian Frei. Die Tablets sollen auch in den Frontalunterricht eingebunden werden.

"Die Höhe der Investition schmerzt zwar mit Blick auf den Haushalt, aber sie ist notwendig", sagte CDU-Fraktionssprecherin Anne-Silke Köhler. "Aber ich muss auch die Erwartungen dämpfen. Durch die Digitalisierung werden wir nicht lauter Einsteins in unseren Schulen haben." Ratskollege Klaus Ries-Müller (ÖDP) hingegen habe die Verwaltung selten dafür gelobt, einen Ratsbeschluss nicht umgesetzt zu haben. Denn bereits 2017 stand die digitale Ausstattung der Schulen im Fokus. Aber damals habe es noch kein Förderprogramm gegeben. So habe das Warten der Stadt "mehrere Hunderttausend Euro gespart". "Die Verwaltung hat zur richtigen Zeit agiert", lobte auch Sona Hocher (Grüne).

Doch trotz positivem Ratsbeschluss bekommt nicht jede Bildungseinrichtung nächste Woche bereits ihre Geräte. Um die Förderung abzurufen, benötigt jede Schule einen sogenannten Medienentwicklungsplan mit einer Freigabeempfehlung des Landesmedienzentrums oder des Medienzentrums, das dessen Erstellung begleitet hat. "Die ersten liegen bereits vor", heißt es in der Ratsvorlage.

Mit der Angleichung der Ausstattung in den einzelnen Grundschulen wolle man eine "Harmonisierung" schaffen, sagte OB Frei. "Ich glaube, dass eine Einheitlichkeit sinnvoll ist." Denn ein Kind, das beispielsweise von Grombach nach Heinsheim ziehe müsse an der Schule dann "nicht wieder bei Null anfangen", da es mit der Technik bereits vertraut ist.

Momentan wird das Wlan an allen Schulen, außer der Verbundschule, montiert beziehungsweise ist bereits in Betrieb. Die Internetanbindungen werden aktuell auf die maximale Geschwindigkeit, die vor Ort möglich ist, angehoben. Die Lieferung der bereits im August bestellten Endgeräte im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms des Landes wird für Anfang November erwartet. Durch dieses Programm besitzen die Schulen bereits Leihgeräte, weshalb es "sinnvoll ist, diese bestehende Infrastruktur und das Wissen zu nutzen und auszubauen", betonte OB Frei.

Kritik an den Förderrichtlinien, nicht am Vorhaben selbst, wurde seitens der Freien Wähler laut. "Das Förderprogramm ist gut gemeint, aber unglücklich", sagte Gordan Pendelic. Die Tatsache, dass man die Endgeräte kaufen müsse und nicht leihen könne, verteure die ganze Angelegenheit. Zudem entstünden mit der Erneuerung der Hardware in fünf bis sechs Jahren Folgekosten. Und dass die Tablets schulgebunden seien – also das Schulgelände nicht verlassen dürfen –, sei in Zeiten vom "Home-Schooling" kontraproduktiv. "Aber es muss ein Anfang gemacht werden, und wir unterstützen das Vorhaben. Wir nehmen die Mittel mit", sagte Pendelic. "Es ist eine richtige und wichtige Weichenstellung." Aber der Freie Wähler-Stadtrat betonte auch, dass es mit der Hardware allein nicht getan sei, denn es müssten nun auch vermehrt digitale Lehrinhalte her. Zudem erhofft er sich, dass jüngere Lehrer ihre Kollegen mit an die Hand nehmen und beim Umgang mit den Tablets helfen.

Eine Aufstockung des Personals ist im Rahmen des Umsetzungskonzepts nicht vorgesehen. Sollte sich aber herausstellen, dass die IT-Abteilung der Stadt, die die Wartung der Geräte übernimmt, überlastet wird, soll das Gremium nochmals über eine Anstellung beraten.