Bad Rappenau. (fsd) Ein Abbruchspektakel an prominenter Stelle hat am Wochenende Schaulustige in seinen Bann gezogen und für Verkehrsbehinderungen und Umwege gesorgt – wenn auch in geringerem Ausmaß, als erwartet.

Die Stimmung bei den Zuschauern war bestens: Es wurde gescherzt, gefachsimpelt, fotografiert. Schweres Gerät war bei den Abrissarbeiten an der Autobahnbrücke der Autobahn A6 zwischen Bonfeld und Fürfeld im Einsatz. Nachdem der nördliche Teil des 52 Jahre alten Bauwerks bereits im Sommer 2018 abgebrochen und durch eine neue Brücke ersetzt worden war, war nun der südliche Teil an der Reihe. Rund 5000 Tonnen und 2000 Kubikmeter Stahlbeton mussten Platz machen. Nötig machte dies die Tatsache, dass die bestehende Brücke den aktuellen und zukünftigen Belastungsanforderungen nicht mehr gewachsen war.

Um 5 Uhr am Samstagmorgen hatte die verantwortliche Autobahnbetreibergesellschaft „ViA6West“ das Teilstück der L1107 gesperrt. Nachdem die Baggermatratzen ausgelegt waren, konnten die sieben Bagger an die Arbeit gehen. Und schon rumpelten die Betonbrocken mit einem satten Krachen im Sekundentakt auf die schützenden Holzbohlen. Die Stahlstreben und der Beton wurden am Wochenende bereits während der Arbeiten sortiert und sollen recycelt werden. „Der Stein wird gebrochen, pulverisiert und dann schauen wir, ob es dafür einen Abnehmer gibt“, erklärte Simon Dony, Geschäftsführer der „ViA6West“.

Brückenarbeiten entlang der A6 sind in den letzten Monaten keine Seltenheit. So wurden schon auf Höhe Heilbronn-Kirchhausen und bei Sinsheim und Wiesloch Brücken abgerissen und neu gebaut. „Wir haben Routine“, sagte Dony.

Anders als in Sinsheim seien die Arbeiten in Bad Rappenau auch ohne größere Probleme verlaufen. Bei einer Lärmschutzwand am Wirtschaftsweg im Quellbergweg wurde im Zuge der Arbeiten eine fehlerhafte Pfahlgründung festgestellt, sodass die Wand abgebaut und weitere überprüft werden mussten.

Die Arbeiten zwischen Bonfeld und Fürfeld gingen am Samstag schneller voran als angenommen. „Es ist jetzt schon viel passiert, was später hätte passieren sollen“, meinte Dony am Samstagnachmittag. „Wenn wir früher fertig sind, sind wir alle froh.“ Auch am Sonntag kam man gut voran. Aktuell wird auch unter Flutlicht und in mehreren Schichten gearbeitet, um die Sperrung wie geplant bis Montagmorgen, 5 Uhr, aufheben zu können.

Nachdem der Abriss der 29,5 Meter langen und 19,5 Meter breiten Brücke nun vonstatten gegangen ist, soll zeitnah mit dem Neubau begonnen werden, sagte Dony. Mit der Fertigstellung rechnet der Fachmann aber erst zum Jahresende 2020.

Die nächste Sperrung findet am kommenden Wochenende statt. Für die Verlegung von Spannbetonfertigteilträgern zwischen Sinsheim und Sinsheim Süd ist die A6 von Samstag, 23. November, 20 Uhr, bis Sonntag, 24. November, 9 Uhr, komplett dicht.