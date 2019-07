Die Ortsdurchfahrt in Fürfeld wird momentan umfangreich saniert. Gehwege, Straßendecke, Wasserleitungen und Hausanschlüsse werden repariert oder erneuert. Foto: Karoline Beck

Bad Rappenau-Fürfeld. (fsd) Umfangreiche Straßensanierungen sind für Anwohner und Verkehrsteilnehmer gleichermaßen nervig. Die einen gelangen nicht zu ihren Grundstücken und haben den Baulärm vor ihrer Tür. Die anderen müssen Umleitungen fahren, stehen im Stau oder bahnen sich ihren Weg durch enge Straßen und Wohngebiete. Was wiederum anderen Anwohnern sauer aufstößt.

So auch momentan im Bad Rappenauer Ortsteil Fürfeld. Zusammen mit dem Regierungspräsidium (RP) Stuttgart und dem Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach werden von der Stadt in der Ortsdurchfahrt die Straße und Kanäle saniert sowie mehrere Wasser- und Hausanschlussleitungen repariert.

Im zweiten Bauabschnitt ist die Bundesstraße B39 aktuell zwischen den Einmündungen Mühlweg und Heilbronner Straße gesperrt. Der überörtliche Verkehr wird über Treschklingen und Kirchardt umgeleitet. Zudem gelangen die Autofahrer über die Heilbronner Straße, die im südlichen Ortsteil an die B39 in Richtung Kirchhausen angeschlossen ist, in die Ortsmitte.

Doch diesen Umweg nehmen einige Autofahrer nicht in Kauf oder folgen lieber ihren Navigationsgeräten als den traditionellen Blechschildern. "Die Umleitungen sind alle ausgeschildert", betont Ordnungsamtsmitarbeiter Andreas Lämmle. "Aber das interessiert die Verkehrsteilnehmer nicht." Immer wieder versuchten die Fahrer die Umfahrung über den Mühlweg, Mühlwiesenweg und Untere Torstraße bis hin zur Heilbronner Straße - auch in entgegengesetzter Richtung - abzukürzen.

Die Leidtragenden sind die dort ansässigen Anwohner. An einer Steinmauer und einem Gartenzaun haben sich Auto und Lkw verewigt und diese beschädigt. "Das Problem sind die rücksichtslosen Autofahrer. Der Anliegerbereich wird als inoffizielle Umleitung genutzt", bedauert Lämmle. "Wir haben alles versucht, um das in den Griff zu bekommen."

Den Mühlweg hat das Ordnungsamt kurzerhand stadtauswärts zu einer Einbahnstraße umfunktioniert. "Wir sind bei den meisten Anwohnern auf Verständnis gestoßen", berichtet Lämmle. Ordnungsamtsmitarbeiter und Polizeibeamte haben zu Wochenbeginn an der Kreuzung B39/Mühlweg Verkehrsteilnehmer, die entgegen der angezeigten Fahrtrichtung in die Straße einfahren wollten, kontrolliert und auf die neue Regelung hingewiesen. "Die Kollegen waren ziemlich beschäftigt", sagt Lämmle.

Doch auch die offizielle Umleitungsstrecke birgt bei manchem Verkehrsteilnehmer Konfliktpotenzial. An der Ampelschaltung würden zeitweise lange Staus entstehen, berichtet eine Leserin. Ebenso komme eine weitere mit ihrem Wohnwagen nicht um die Kurven, weshalb sie nun immer über Kirchardt nach Fürfeld fahren müsse.

Es wird noch einige Zeit dauern, bis sich die Lage in Fürfeld wieder entspannt. In sogenannten Probefeldern im Fahrbahnbereich habe man laut Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder festgestellt, dass der Unterbau - ähnlich wie schon im ersten Bauabschnitt als die B 39 in Richtung Kirchardt ab der Einmündung Heilbronner Straße gesperrt war - nicht ausreichend tragfähig ist. Somit muss die Erde ausgehoben, Schotter eingefüllt und anschließend mit Asphalt bedeckt werden.

Die ausführende Firma Hauck soll in den nächsten 14 Tagen einen Bauzeitenplan erarbeiten, der dann auch der Öffentlichkeit präsentiert werden soll. Bis dahin arbeiten Stadt und Wasserzweckverband weiter mit Hochdruck, sagt Haffelder. Die Stadt ist mit den Kanal- und Gehwegarbeiten in Teilbereichen inzwischen fertig. Eventuell müssten noch alte Bordsteine ausgetauscht werden, sofern diese beim Erdaushub nachgeben sollten. Ebenso werden vom Zweckverband momentan Wasserleitungsarbeiten ausgeführt. "Wir wollen keinen einzigen Tag verlieren", betont der Tiefbauamtsleiter.