Von Karoline Beck

Bad Rappenau-Fürfeld. Mit stoischer Ruhe und viel Ausdauer zieht der Bagger seine Gräben in den Ackerboden. Schnurgerade und im Abstand von zehn Metern verlaufen die Linien, die ein präzises geometrisches Muster auf das Feld zeichnen und so manchen vorbeikommenden Spaziergänger etwas stutzig machen. Was geschieht hier auf dem Feld, das erst vor ein paar Wochen abgeerntet wurde?

"Das ist eine archäologische Sondage", erklärt Sebastian van Kaaen. "Bevor hier gebaut werden darf, muss der Boden erst untersucht werden." Er ist der Leiter des dreiköpfigen technischen Teams vom Landesdenkmalamt Stuttgart, der die Prospektion auf dem Gelände des zukünftigen Baugebiets "Halmesäcker" leitet.

Schon seit Mitte August wird hier gegraben und dies mit gutem Grund. Es sind nicht nur vage Vermutungen, dass sich hier eventuell etwas Spannendes im Boden verbergen könnte, sondern zahlreiche Funde, die auf eine frühere Besiedlung dieser Stelle hindeuten. Schon vor Jahren wurden hier Tonscherben sowie Pfeilspitzen und kleine Klingen aus Feuerstein gefunden. Diese sind durch die landwirtschaftliche Bearbeitung an die Erdoberfläche gelangt und von Fachkundigen aufgesammelt worden.

Nun aber geht es etwas tiefer in den Untergrund. Behutsam, beinahe mit chirurgischer Präzision, hebt die Baggerschaufel den Mutterboden bis zum archäologischen Horizont ab. Bereits in etwa 30 Zentimetern Tiefe zeigen sich Verfärbungen am Grund. Das bedeutet: Hier war etwas. "Das sind oft Reste von der Schwarzerde, die es hier früher gab, die sich in Vertiefungen abgelagert haben", sagt der Bad Rappenauer Archäologe Hans-Heinz Hartmann. Die Verfärbung weist auf Pfostenlöcher, Abfallgruben oder Gräber hin. Es könnten auch Hinweise auf Fundamente oder Feuerstellen sein. Doch genau könne man erst durch eine archäologische Grabung feststellen, was es einmal war.

Um diese Auffälligkeiten zunächst zu dokumentieren, wird alles genauestens vom Prospektions-Leiter fotografiert und die Stellen per GPS festgehalten. "Diese Aufnahmen gehen dann zum Landesdenkmalamt", erklärt van Kaaen. "Dort werden die Daten ausgewertet und erst dann wird entschieden, ob es hier zu einer archäologischen Grabung kommen wird."

Doch auch wenn sich das Landesdenkmalamt bezüglich der Beurteilung zu einer möglichen Grabung noch bedeckt hält, ist sich Hartmann, der sich mit den archäologischen Gegebenheiten im Bad Rappenauer Raum bestens auskennt, sicher, dass es sich um ein steinzeitliches Siedlungsgebiet handelt. Und zwar aus der Zeit des Mesolithikum und des Neolithikum - der Mittleren Steinzeit und der Jungsteinzeit. Genau lässt sich schon anhand einiger Keramikscherben und Feuersteinfunde sagen, dass hier einmal die "Bandkeramiker", ein Volk, das nach der Art der Verzierung ihrer Töpferwaren so genannt wird, gelebt haben. Möglich sei aber auch, dass hier zu einer späteren Zeit einmal Kelten zuhause waren.

Auffällig ist, dass in Fürfeld schon zahlreiche steinzeitliche Siedlungsstellen festgestellt und ausgegraben wurden. "Dass sich hier Menschen gerne niedergelassen haben, lag an den günstigen Lebensbedingungen", erklärt Hartmann. "Hier gab es fruchtbare Erde, Quellen und frisches fließendes Wasser, was damals von sehr großem Wert war."

Nun, nach drei Wochen Arbeit, sind die Sondierungsarbeiten abgeschlossen und alle Gräben wieder sorgfältig zugeschüttet. Ob es zu einer großen archäologischen Grabung kommen wird, bleibt noch abzuwarten, bis sich das Landesdenkmalamt zu den Prospektionsdaten äußert.

Interessant wird das Ergebnis natürlich auch für die Stadt Bad Rappenau sein, die zunächst einmal das rund drei Hektar große Feld kaufen wird. So wie es aussieht, geht es aber gut voran: "Wir sind mit dem Grundstücksinhaber noch in Verhandlung, aber nähern uns schon der Zielgeraden", erklärt Rainer Hassert vom städtischen Liegenschaftsamt.

Da die Angelegenheit noch nicht weiter fortgeschritten ist, wird es wohl im Baugebiet "Halmesäcker" nicht zu den selben Problemen wie bei der archäologischen Grabung in Babstadt kommen. Der Zeitdruck ist hier nicht gegeben. Auch Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder sieht es gelassen: "Wir müssen jetzt erst einmal die Ergebnisse vom Landesdenkmalamt abwarten und sehen, ob gegraben wird oder nicht." Eile bestünde nicht, da in dem Baugebiet noch nichts erschlossen oder verkauft sei. Auch habe man noch keine Aufträge an Firmen vergeben.