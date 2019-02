Bad Rappenau-Fürfeld. (isi) Nicht nur die Erneuerung der Ortsdurchfahrt war bei der Bürgerversammlung ein Thema, auch der Bebauungsplan "Halmesäcker", der nahe dem Kleintierzüchterverein für neue Bauplätze sorgen soll, wurde den Gästen im voll besetzten Bürgersaal vorgestellt.

Das Gebiet für die Neubauten ist rund 3,4 Hektar groß, Bauplätze von gut vier Ar sind im Planwerk ausgewiesen: 39 Einfamilienhäuser, zwölf Doppelhaushälften und zwei Mehrfamilienhäuser können am Rand des Grombacher Wegs entstehen. 27 öffentliche Parkplätze werden eingeplant, pro Wohneinheit müssen zwei Stellplätze auf dem eigenen Grundstück geschaffen werden. Der Bebauungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.

Ein klares Bekenntnis hat der Gemeinderat bereits in den Plan geschrieben: In den Vorgärten dürfen keine Steingärten entstehen. "Es wird immer mehr reglementiert", machte so mancher Besucher seinem Unmut Luft. "Wir halten es angesichts des Insektensterbens ökologisch für sinnvoller, wenn wir auf solche Steinwüsten verzichten", betonte Oberbürgermeister Sebastian Frei. Warum dann die großen, alten Nussbäume im Schlosshof gefällt worden wären, wollte eine Anwohnerin wissen. Doch diese Bäume fielen außerhalb des denkmalgeschützten Schlosshofes und sollen ebenfalls einen Neubau ermöglichen.

Wann Interessenten mit dem Verkauf der Grundstücke im neuen Baugebiet rechnen können, ist noch unklar. Zunächst muss die Gemeinde die Grundstücke erwerben. Doch der Grunderwerb hatte schon für das Regenüberlaufbecken fast zwei Jahre gedauert. Wenn alles gut laufe, könne der Gemeinderat nach den Sommerferien den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan fassen. Erst danach kann die Verwaltung eine Erschließung des Gebietes mit Straßen, Wasser- und Abwasserkanälen planen. Keinesfalls könne Frei schon Grundstückspreise nennen, denn all diese Kosten für Planung und Erschließung fließe in die Preisfindung ein. Weitere Themen in der Versammlung waren schnelleres Internet oder die fehlende Lärmschutzwand in Richtung Autobahn.

Die Grundschule sei mit einer neuen Brandschutzanlage ausgestattet worden, berichtete OB Frei, die neue Fluchtwegtreppe sei schon angeliefert worden und solle eingebaut werden, sobald es wärmer werde. Die Beschattungsanlage sei ebenfalls schon an der Schule montiert worden, allerdings müsse der Elektriker noch Restarbeiten ausführen. Und der Spielplatz in der Mühlwiese solle noch in diesem Jahr neue Spielgeräte erhalten.