Das an der Fürfelder Scheune stehende Schrottauto hatte aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen. Foto: jubu

Bad Rappenau-Fürfeld. (jubu) Um Haaresbreite verhinderten Feuerwehrleute am Dienstagabend den Brand einer Scheune an einem Wirtschaftsweg bei Fürfeld. Zeugen verständigten gegen 19.05 Uhr den Notruf über einen brennenden Wagen an einem Weg zwischen Fürfeld und Massenbach.

Eine Schrottkarosse hatte aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen. "Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten der Pkw sowie eine angrenzende Grünfläche", erklärte der stellvertretende Bad Rappenauer Kommandant Thomas Wachno vor Ort gegenüber der RNZ.

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu der Scheune waren die Wehrleute mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Den Brand hatten sie schließlich schnell gelöscht. Nun ermittelt die Polizei wie das Feuer ausbrechen konnte. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.