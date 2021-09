Bad Rappenau. (fsd) Bereits seit Juni 2020 gibt es in der Kurstadt an vier neuralgischen Punkten im Stadtgebiet persönliche Passbilder in schwarz-weiß. Für mehr als 200.000 Euro hat die Kommune damals vier Blitzersäulen zur Überwachung der Geschwindigkeit und gleichbedeutend zur Verminderung des Verkehrslärm aufgestellt. Nun kommt eine fünfte Säule hinzu. Hierfür hat sich der Technische Ausschuss in seiner Sitzung am Montag mehrheitlich ausgesprochen. Kostenpunkt: rund 40.000 Euro.

"Es gibt keine Bürgersprechstunde, bei der dieses Thema nicht angesprochen wird", eröffnete Oberbürgermeister Sebastian Frei die Debatte im Ausschuss. "Mit den kürzlichen Installationen haben wir erhebliche Verbesserungen erzielen können. Das wurde uns so auch klar aus der Bürgerschaft kommuniziert." Eine Säule steht bei Tempo 30 in der Heinsheimer Straße auf Höhe der Verbundschule. Ein weiterer Blitzer steht außerorts zwischen Kernstadt und Bad Wimpfen – hier gilt Tempo 50. Ebenfalls 50 Stundenkilometer überschreiten dürfen Autofahrer nicht in der Hauptstraße in Obergimpern. Wer schneller unterwegs ist, darf sich über einen persönlichen Schnappschuss freuen. Die vierte Säule setzt unterdessen Raser an der Grundschule an der Bundesstraße B 39 in Fürfeld ins Bild.

Vor allem in der Heinsheimer Straße hätten sich Tempo 30 und die Blitzersäule als besonders zielführend herausgestellt. Und die fünfte Säule soll auch in der Heinsheimer Straße installiert werden – etwas weiter hinten in Richtung Ortsausgang nach Zimmerhof. Von Anwohnern in diesem Bereich der östlichen Heinsheimer Straße sowie der Lerchenbergsiedlung gebe es bereits seit Jahren Beschwerden. "Wir erhoffen uns einen Beitrag zur weiteren Beruhigung des Verkehrslärms", betonte der OB.

Uwe Basler (Freie Wähler) glaubt hingegen nicht daran, dass die Säule zur Verkehrserziehung beiträgt, zumal sie auch nicht günstig sei. Er sprach sich dafür aus, vermehrt auf sogenannte Blitzeranhänger zu setzen, die man immer wieder woanders platzieren könne. "Man könnte das Geld sinnvoller verwenden", sagte Basler.

Sonja Hocher (Grüne) wollte wissen, ob man bei der Standortwahl auch den Unfallschwerpunkt berücksichtigt hätte. Für sie hätte man die Säule an die Schikane am Ortseingang aus Zimmerhof kommend platzieren können, da dort mehr gerast werde. Wie Frei erklärte, habe man weniger auf das Unfallgeschehen geschaut, sondern auf Fußgängersicherheit geachtet. Denn in der Nähe zum geplanten Blitzer ist ein Zebrastreifen, der das Wohngebiet mit der Grünspange im Kurgebiet verbinden soll.

Reinhard Künzel (SPD) wollte noch wissen, warum man den Bereich, in dem Tempo 30 gilt, nicht erweitere. Hier verwies Frei auf den Lärmaktionsplan und sagte, dass man das Thema auf dem Schirm habe, eine Fortschreibung des LAP in Corona-Zeiten aber kontraproduktiv gewesen wäre.

Die Kurstadt investiert nun aber nur in eine Blitzersäule. Eine weitere Kamera soll nicht beschafft werden. Demnach bleibt es bei zwei städtischen Kameras, mit denen die Säulen in unregelmäßigen Abständen bestückt werden.