Der Firmensitz in Bad Rappenau-Fürfeld. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau/Recklinghausen. (guz/zg) Mehr als zehn Sattelzüge Material, 30 Monteure zum Aufbau und ein straffer Zeitplan: Die Unternehmensgruppe Losberger De Boer, die ihren Hauptsitz in Bad Rappenau hat, baut derzeit eines der größten Impfzentren in Nordrhein-Westfalen. Es soll aus vier modularen Hallen bestehen, neun "Impfstraßen" haben und bis zum 15. Dezember betriebsbereit sein. Der erste Spatenstich für das 1900 Quadratmeter große Impfzentrum wurde vor wenigen Tagen vollzogen.

Für das Bad Rappenauer Unternehmen sind solche mobilen Raumlösungen zwar Alltagsgeschäft, schließlich baut Losberger seit Jahrzehnten ganze Hallenlandschaften für Großveranstaltungen aus Zelten, Containern und anderen mobilen Raumsystemen, die wenigen Tage die bleiben, bis das Impfzentrum einsatzfähig sein soll, sind aber dennoch nicht alltäglich. "Die Kurzfristigkeit des Projekts, der straffe Ablaufplan, die gesamte Logistik ist hier eine große Herausforderung – da muss ein Gewerk ins andere greifen", äußerte sich Geschäftsführer Detlef Schmitz dazu.

Das Impfzentrum wird aus flexiblen temporären Raumlösungen zusammengebaut. Foto: Losberger De Boer

Die Arbeiten auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Recklinghausen laufen also unter hohem Zeitdruck, denn hier sollen, wie Landrat Bodo Klimpel mitteilte, täglich bald 2000 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft werden.

Entsprechend umfangreich ist auch der Auftrag, den der Landkreis Recklinghausen an Losberger vergeben hat: Er umfasst nicht nur die Lieferung und den Aufbau der vier miteinander verbunden Hallenmodule, sondern auch ein von Losberger entwickeltes umfassendes Hygiene-Konzept. Dieses beinhaltet eine nächtliche, lang anhaltende Stoßdesinfektion, durch die Luft und Oberflächen gereinigt werden. Außerdem soll in dem Impfzentrum ein spezielles Be- und Entlüftungskonzept angewandt werden, bei dem die verbrauchte Luft permanent angesaugt und durch frische Luft ausgetauscht wird, um das Kontaminationsrisiko zu verringern.

Die Aufbauarbeiten haben begonnen: Landrat Bodo Klimpel, Christian Kappenhagen, Fachdienstleiter Immobilienangelegenheiten, und Dr. Richard Schröder, Fachbereichsleiter Gesundheit, auf der Baustelle des Impfzentrums in Recklinghausen. Foto: Losberger De Boer

Innerhalb von nur einer Woche sollen die beheizten Hallen stehen und der Innenausbau folgen. Die Raumaufteilung wird laut Auskunft der Beteiligten gemäß den Vorgaben des Bundesministeriums für Gesundheit gestaltet, um den Prozessablauf so effizient und sicher wie möglich zu machen. Dabei werde die Patienten durch ein Einbahnsystem zu den "Impfstraßen" geleitet. Zudem sind die Mitarbeiterbereiche von den öffentlichen Bereichen strikt getrennt. Die neun "Impfstraßen" bestehen jeweils aus unterschiedlichen Bereichen, die Anmeldung, Wartezimmer, Aufklärung und Impfung umfassen.

Der Flächenplan sieht außerdem vor, dass die Anzahl der Impfplätze durch flexible Raumplanung um bis zu 50 Prozent erhöht werden kann, und auch die Möglichkeit zur externen Erweiterung mit zusätzlichen modularen Anbauten ist eingeplant. Falls diese nötig wird, soll der Anbau ohne Einschränkung des laufenden Betriebes möglich sein, heißt es in einer Mitteilung.

"Der große Vorteil einer Leichtbauhalle als Impfzentrum ist die Flexibilität, mit der wir uns schnell an die jeweiligen Anforderungen anpassen können", erklärt Christian Kappenhagen, Fachdienstleister Immobilienangelegenheiten beim Kreis Recklinghausen. So können die Raumlösungen, die für die nächsten sechs bis zwölf Monate genutzt werden sollen, jederzeit flexibel erweitert oder verkleinert werden, ganz gleich welche Ansprüche die Zukunft mit sich bringt.