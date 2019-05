Von Armin Guzy

Bad Rappenau. Offene Friedhofstoiletten - leeren Kassen. Zumindest tragen Reinigung, Wasser- und Abwasserkosten laut Stadtverwaltung erheblich dazu bei, dass eben auch das Gesamtdefizit erheblich ist: Zwischen 2013 und 2017 fehlten im Jahresdurchschnitt fast 60.000 Euro im Friedhofshaushalt - in Summe fast 300.000 Euro zulasten der Stadtkasse. Nun hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, die Friedhofsgebühren zu erhöhen.

Ab 1. Juli gelten somit neue Sätze für Bestattungen und die Nutzung der zehn Friedhöfe im Stadtgebiet. Dann steigt beispielsweise die Nutzungsgebühr für ein Urnenwahlgrab für bis zu zwei Urnen - die derzeit in der Kurstadt am häufigsten gewählte Bestattungsform - von 1553 auf 2840 Euro, für ein Erwachsenenreihengrab von 963 auf 1260 Euro oder für ein einfaches Wahlgrab von 1806 auf 2270 Euro.

So deutlich die Erhöhungen auch ausfallen: Sie decken die tatsächlich entstehenden Kosten für die Stadt dennoch nur zu 80 Prozent. Noch mehr wollte Stadtverwaltung und Gemeinderat den Bürgern nicht zumuten. Die Verwaltungs- und Bestattungsgebühren werden hingegen künftig in voller Höhe in Rechnung gestellt. Für eine Erdbestattung mit Nutzung von Leichen- und Aussegnungshalle werden dann rund 1400 Euro fällig. Insgesamt wird so ein Kostendeckungsgrad von 90 Prozent erreicht - ein Prozent mehr als bisher.

Der Erhöhungsvorschlag der Verwaltung basiert auf einer Kalkulation der "Allevo Kommunalberatung", die die Zahlen der zurückliegenden Jahre ausgewertet und die Gebühren neu errechnet hat. Außer den drei Mitgliedern der Freien Wähler trug die Mehrheit des Gemeinderats die Erhöhung mit - manche allerdings mit vernehmbarem Grummeln. Er vermisse Bemühungen zur Kostensenkung, hatte zuvor Rüdiger Winter von den Freien Wählern klargestellt, und außerdem angemerkt, dass kein Geschäftsmann so vorgehen könne, ohne pleitezugehen. "30 Prozent mehr, das ist für uns einfach eine Marke, die wir nicht nachvollziehen und den Bürgern gegenüber auch nicht verantworten können", begründete Bernd Hofmann die ablehnende Haltung seiner Fraktion.

SPD-Fraktionschefin Gundi Störner schloss sich Winters Argumentation an, und forderte, mehr Arbeiten an Firmen zu vergeben und die Einnahmen und Ausgaben im Friedhofswesen künftig alle zwei Jahre zu überprüfen: "Dann könnte schneller reagiert werden." Ordnungsamtsleiter Roland Deutschmann stellte klar, dass das Ausheben der Gräber bereits seit Jahren nicht mehr von der Stadt selbst erledigt werde, weitere Versuche, Aufgaben an Dritte zu vergeben, aber wenig gebracht hätten.

Kämmerin Tanja Schulz verwies darauf, dass der Gemeinderat bereits 2013 eine Kostendeckung von 100 Prozent beschlossen hatte, die seither allerdings nie erreicht wurde. Auch der Öffnung der Friedhoftoiletten - in diesem Bereich ist ein Defizit von 35.000 Euro aufgelaufen - liege ein Gemeinderatsbeschluss zugrunde. Der verstärkte Einsatz der Bauhofmitarbeiter schlägt mit 45.000 Euro zu Buche. Immerhin: Die Stadt verzichtet darauf, das aufgelaufene Defizit rückwirkend auf die neuen Gebühren umzulegen.

"Es gibt aber auch eine gesteigerte Anspruchshaltung der Bürger zum Zustand des Friedhofs", rechtfertigte Oberbürgermeister Sebastian Frei die gestiegenen Kosten. "Dieser Gemeinderat hat den Toiletten zugestimmt", ließ er ebenfalls nicht unerwähnt. CDU-Chefin Anne Köhler stimmte zu, dass den Bad Rappenauern das Erscheinungsbild der Friedhöfe wichtig sei, aber eben auch höhere Personalkosten mit sich bringe: "Das muss man den Bürgern klarmachen."

Einstimmig billigte das Gremium anschließend auch eine angepasste Friedhofssatzung. Darin wird den Bürgern unter anderem nahegelegt, auf Grabsteine zu verzichten, die durch Kinderarbeit entstanden sind. "Für ein Verbot gibt es keine rechtliche Grundlage", stellte Ordnungsamtsleiter Deutschmann klar, "wir können das aber empfehlen."