Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Über die Reisigbündel des kurstädtischen Gradierwerks tropft wieder die Sole und sorgt mit seinem Plätschern neben einer entspannenden Atmosphäre auch wieder für ein gutes Klima für die Atemwege. Seit Samstag ist das anlässlich der Landesgartenschau 2008 errichtete Sehenswürdigkeit der Stadt wieder in Betrieb.

"Wir haben es schwer vermisst", sagt Waltraud Fuchs. Die Freude über die Inbetriebnahme ist der Seniorin anzumerken. Zusammen mit ihrem Mann Reinhold kommt die Wahl-Bad Rappenauer im Normalfall regelmäßig zum Gradierwerk. "Wir sind zwei Mal die Woche für 45 bis 60 Minuten hier", erklärt sie. "Doch in diesem Sommer ging das ja nicht. Wir haben noch ein bisschen was nachzuholen." Und wenn ein Ort so etwas wie das Gradierwerk anbiete, müsse man das auch nutzen. "Als Rentner hat man Zeit", sagt Waltraud Fuchs und lacht. Bedenken, sich trotz anhaltender Pandemie und wieder steigender Infektionszahlen am Gradierwerk zu entspannen, hat das Ehepaar Fuchs nicht.

Aufgrund der Corona-Lage hatte das Gesundheitsamt Mitte März die Stilllegung des Gradierwerkes angeordnet – bis auf weiteres. Gerade im Sommer ist das 30 Meter lange und acht Meter hohe Bauwerk nicht nur für Einheimische ein beliebtes Ausflugziel. Auch Kurgäste verbringen hier gerne ihre Freizeit. Doch eine Öffnung war lange Zeit nicht in Sicht. "Das Infektionsrisiko rund ums Gradierwerk wird aus ärztlicher Sicht als hoch eingeschätzt, da durch das Gradierwerk eine Aerosol-Wolke erzeugt wird. Auch wenn die Besucher genügend Abstand voneinander halten, hat das Gesundheitsamt von einer Wiedereröffnung abgeraten", hieß es am 3. Juni aus dem Rathaus.

Nun aber darf die Sole wieder plätschern – wenngleich auch nicht gänzlich ohne Corona-Vorkehrungen. So dürfen Spaziergänger das Gradierwerk nur gegen den Uhrzeigersinn passieren – pinke Markierungen auf dem Boden weisen den Besuchern den Weg. Und auch die zahlreichen Stühle und Liegen bleiben vorerst im Lager. Außer den sechs feststehenden Wellenbänken werden zunächst keine weiteren Sitzgelegenheiten geboten. "Das ist alles kein Problem. Ich bin froh, dass es überhaupt wieder läuft", sagt Irmgard Emmel aus Stuttgart, die ihre Schwester schon mehrfach in der Kur besucht hat und nun sich am Gradierwerk eine Auszeit gönnen konnte. "Nun hoffe ich, dass es nicht in ein paar Wochen wegen Corona wieder stillgelegt werden muss", sagt die 71-Jährige.

Auch Oberbürgermeister Sebastian Frei ist froh, dass das Gradierwerk wieder in Betrieb ist. "Das war für uns eine spezielle Fragestellung", sagt das Stadtoberhaupt. Er habe während der vergangenen Wochen und Monate viele Anfragen von Bürgern und Kurgästen bezüglich einer möglichen Inbetriebnahme erhalten. Nun konnte man den Wünschen entsprechen und es wieder öffnen. "Ich hoffe, dass es so bleibt."

Und zumindest zur Eröffnung hielten sich alle an die Vorgaben.