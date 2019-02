Unter keinem guten Stern steht ein Neubau in der Brunnenstraße. Zunächst versackte ein Bagger beim Erdaushub im Schlamm und musste geborgen werden (Bild oben), dann zeigten sich Risse (kleines Bild links) in einer benachbarten Garage, die immer weiter in Richtung Grube rutscht. Foto: Falk-Stéphane Dezort(2)/Privat

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Ein kurioser Vorfall bei einem Bauvorhaben in der Nähe des Wasserschlosses sorgte bei den Beteiligten, Nachbarn und Bürgern der Kurstadt für Fassungslosigkeit, Mitleid und Schadenfreude zugleich. In der Brunnenstraße soll ein Neubau entstehen, doch vorerst rührt sich auf der Baustelle nichts mehr. Das Hochbauamt hat das Vorhaben vergangene Woche gestoppt bis der Sachverhalt geklärt ist, erklärt Hochbauamtsleiter Alexander Speer auf Nachfrage.

Beim Erdaushub für eine Tiefgarage hatte sich ein Bagger im feuchten Untergrund festgefahren und war anschließend abgesackt. Am Donnerstag hatten Mitarbeiter der ausführenden Firma versucht, mit einem zweiten Bagger den ersten aus dem Schlamm zu ziehen - dies aber vergeblich. Ein weiterer Bagger zog am späten Abend den Behilfsbagger aus dem Morast. Am Freitag konnte auch der bis zum Führerhaus mit Schlamm umgebene Bagger aus der Grube geborgen werden.

Schnell wurde Kritik an der Stadtverwaltung laut, weshalb in einem Sumpfgebiet überhaupt eine Tiefgarage genehmigt wurde. Diese wies Speer jedoch zurück. Dem Bauherr wurde auf den rechtlichen Grundlagen eine Baugenehmigung erteilt. "Mit der heutigen Bautechnik ist das problemlos. Man hat ein ungeeignetes Bauverfahren gewählt." Zum Vergleich: Auch die Garage des Rathauses stehe im Wasser. Man hätte eine sogenannte "Weiße Wanne" - eine wasserundurchlässige Stahlbetonkonstruktion - einbauen müssen. "Ein kostspieliges Verfahren", sagte Speer. Vermutlich habe man am falschen Ende sparen wollen.

Doch als wären die abgesackten Bagger und der Baustopp nicht schlimm genug, so weist die Garage auf einem Nachbargrundstück seit Kurzem Risse auf. "Ich habe ein akutes Problem", sagte Mato Marojevic im Gespräch mit der RNZ. Die Garage sacke immer weiter ab und wandere in Richtung Grube. Die Schieflage betrage inzwischen acht bis zehn Zentimenter.

Schon beim Probeaushub vor rund einem halben Jahr habe Marojevic dem Bauherrn gesagt, dass die Garage gestützt werden müsse. Er bekam jedoch die Antwort, dass dies nicht notwendig sei. Vor zehn Tagen habe er den Bauherren die Schäden gezeigt, seither seien die Risse um ein Vierfaches größer geworden.

"Man hört es im Zehn-Minuten-Takt knacken", erklärte Marojevic, dessen Schlafzimmer an die Garage angrenzt. An ruhige Nächte sei seit Tagen nicht zu denken. Allerdings habe Marojevic die mündliche Zusicherung erhalten, dass die Garage ersetzt wird. "Ich vertraue darauf, dass sie es auch machen, wenn der Bau überhaupt fortgesetzt wird."

Am Montag habe sich der 49-Jährige einen Tag Urlaub nehmen müssen, um die Sachen aus der Garage zu räumen und im Haus zu verteilen. Am Wochenende habe er mit einem befreundeten Bauingenieur erste Sicherungsmaßnahmen unternommen und die Garage von innen stabilisiert. Er hoffe, dass die Garage, die über einen Balken mit dem Haus verbunden ist, wenn etwas passiert nicht wie ein Kartenhaus zusammenfällt, sondern in die Grube rutscht.

Ein Gespräch mit dem Bauamt und Hochbauamtsleiter Alexander Speer habe am Montag stattgefunden, berichtet Marojevic. Nun sollen weitere Sicherungsmaßnahmen getroffen werden. Die Verwaltung hat laut Speer nun Statiker-Unterlagen angefordert. "Es muss diese Woche noch etwas passieren", meinte Marojevic, "wenn es anfängt zu regnen, geht es schnell voran. Es geht nun darum, das Schlimmste zu vermeiden."

Einen Anwalt hat der Nachbar noch nicht hinzugezogen. Er macht dies aber davon abhängig, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Seit dem Baustopp habe er mit dem Bauherrn keine Gespräche mehr geführt.

Die benachbarte Garage rutscht immer weiter in Richtung Baugrube. Foto: Falk-Stéphane Dezort(2)/Privat