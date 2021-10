Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Wo sich früher Wohnungen und Büros befanden, sorgen seit Kurzem tapsende Füße und lautes Kinderlachen wieder für eine Belebung. Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen hat der Verein "Käferle" in der Villa gegenüber der Vulpius-Klinik ihre zweite Kleinkindbetreuung auf Bad Rappenauer Gemarkung eröffnet. Insgesamt ist es die vierte Einrichtung des Vereins. Jetzt wurden die neuen Räume mit einer kleinen Feier offiziell eingeweiht.

20 Kinder im U3-Bereich, also im Alter zwischen neun Monaten und drei Jahren, finden in der Villa Platz. Aus der Bestandseinrichtung am Wasserschloss wechselte eine halbe Gruppe in die Vulpiusstraße und wurde aufgestockt. Zusätzlich gab es eine neue. Damit hat der Verein nun 15 Betreuungsplätze mehr zur Verfügung.

Bereits im August ist in das alte Gebäude neues Leben eingezogen. Momentan besuchen 16 Kinder in den beiden Gruppen – "Waldkäferle" und "Parkkäferle" – die neue Einrichtung, erklärte Hausleiterin Stephanie Titzmann. "Die Eingewöhnung läuft. Ende des Jahres oder Anfang 2022 sind wir dann voll."

In der Villa gegenüber der Vulpius-Klinik hat der Verein „Käferle“ nach umfangreichen Umbaumaßnahmen seine zweite Kleinkindbetreuung in Bad Rappenau eröffnet. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Bei einem Rundgang über das Gelände und durch das Haus konnten sich die Gäste ein Bild von der neuen Einrichtung machen. Im hinteren Teil des Gartens wurde ein großer Spielplatz mit Sandkasten und Rutsche angelegt. Besonders eine "Matschküche" sei bei den Kindern gut angekommen, sagte Titzmann.

Im Dachgeschoss befinden sich das Leitungsbüro, ein Personalbüro sowie ein Bad. Alte Dachbalken lassen den Charme des Gebäudes noch erkennen. "Uns war es wichtig, diesen zu erhalten", erklärte Architekt Matthias Riemer. "Das, was stimmig war, haben wir so gelassen." Als Beispiel nannte er den Boden.

Ein Stockwerk tiefer – im Obergeschoss – sind die "Parkkäfer" untergebracht. Hier sind in den vergangenen Monaten ein Bad, ein Schlafraum, ein Spielraum sowie ein Raum zum gemeinsamen Essen entstanden. Auch der Balkon wurde hergerichtet und durch eine Treppe mit dem Garten verbunden. Im Erdgeschoss hingegen sind die "Waldkäfer" zu Hause. Neben Bad, Schlafraum und einem Spielzimmer im Anbau samt Übergang in den Garten, wurde im ehemaligen Wintergarten ein Essensraum eingerichtet.

In der Einrichtung finden auch dank eines Anbaus 20 Kinder in zwei Gruppen Platz. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Bei einem Stehempfang zur Einweihung gab es für die Verantwortlichen von allen Seiten Lob. So auch von Oberbürgermeister Sebastian Frei, der dem Verein zu dieser "tollen Einrichtung" nur beglückwünschen könne. Vor allem gefalle ihm die neue heimelige Atmosphäre in Verbindung mit dem bewahrten Charme des Gebäudes. "Ich bin sicher, dass viele Kinder hier eine ganz tolle Zeit haben werden." Zudem bedankte sich der Rathauschef bei allen Beteiligten für das gute Miteinander. "Es war relativ schnell geschwätzt. Nach dem ersten Termin war eigentlich alles klar. Was am Ende daraus geworden ist, ist klasse", freute sich Frei.

"Es gab Kieselsteine, die uns im Weg lagen", sagte "Käferle"-Vorsitzende Renate Gehrig rückblickend. Doch die Hürde "Rathaus" sei keine gewesen, da man offene Türen eingerannt habe. Aber: "Bei manchem habe ich schon einen Hals gehabt." Damit spielte sie beispielsweise auf erforderliche Brandschutztüren und die Fluchttreppe in den Garten an. "Es war schwer, sich an die Treppe und die Farbe Grün am Anbau zu gewöhnen", sagte Gehrig, die auch die Eigentümerin des Gebäudes ist. Damit lüftete der Verein bei der Eröffnung auch ein Geheimnis. Denn bisher hielt man sich – zumindest in der Öffentlichkeit – über die Besitzverhältnisse an der Villa stets bedeckt.