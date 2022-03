Bad Rappenau-Fürfeld. (rnz) Kunden der Kreissparkasse Heilbronn und der Volksbank Kraichgau profitieren künftig von einer zentralen Anlaufstelle für ihre Bankgeschäfte in Fürfeld. Ab April ist in der Bonfelder Straße 20, in der bisherigen SB-Filiale der Volksbank auch die Kreissparkasse Heilbronn mit vertreten. Beide Institute teilen sich hier künftig den Standort und bieten ihren Kunden den vertrauten Service gebündelt an einem Ort. So steht ein gemeinsamer Geldausgabeautomat den Kunden beider Banken zur Verfügung. Außerdem gibt es zwei getrennte Kundenterminals von Kreissparkasse und Volksbank für weitere Transaktionen wie Überweisungen und Kontoauszüge. Das Ziel beider Institute ist es, Kunden auch weiterhin verlässlich in der Fläche zu versorgen und vor Ort präsent zu bleiben.